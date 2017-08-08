Bakan Tüfenkci, Bilecik’te üniversite laboratuvar binasının temelini attı

Bilecik’e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un katkılarıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Mühendislik Fakültesine yapılan laboratuvar binası temel atma töreninde katıldı. Törende konuşan Tüfenkci, "Üniversiteler bu yapıları sayesinde ekonomik ve sosyal dönüşümün sağlıklı şekilde gerçekleşmesinde de imkan sağlar. Kalkınmak ve ekonomik refaha ulaşmak için araştırma, buluş ve patent çalışmalarının nitelik ve nicelik olarak da artırılması büyük bir önem arz etmektedir. Birçok büyük ve uluslar arası firma ürettiği bilgi ve teknoloji fikri sermaye sayesinde gelişmekte ve başarıyı yakalamaktadır. Önümüzdeki süreçte işletmeler için fikri sermayenin fiziki varlığın çok ötesinde bir anlam taşıdığını ve değer taşıdığını göreceğiz. Örneğin; bazı firmaların marka değerinin ve ürün formülünün şirketin sahip olduğu diğer aktiflere göre çok daha fazla bir kıymet taşıdığını görebilmekteyiz. Yani sadece ürünün formülü bir firmanın sahip olduğu gayrimenkuller, stoklar gibi aktif değerlerinin hepsinin üzerinde kat ve kat değere sahiptir. Bizim sanayi stratejimiz ileri teknoloji ve yüksek değer katmalı ürünlerin üretim ve ihracat içindeki payını artırmaktır. Hedefimiz bu. Onun için bugün burada temeli atılan resmi törenini yaptığımız bu laboratuvarın üniversitemiz için çok önemli olduğunu, şehrimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada geliştirilecek patentler, burada geliştirilecek fikirler buradan geliştirilerek ticari hayata sunulacak buluşların önemini hepimiz biliyoruz ve özellikle bölgenin sanayi kenti olması hesabıyla da gerçekten bu tip laboratuvarların ve Ar-Ge merkezlerinin hızlı bir şekilde yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece laboratuvarlar yetmez, Ar-Ge merkezleriyle de bunun desteklenmesi gerekir. Biz geçtiğimiz yıl AR-GE yasasını meclisten geçirdik. Ama baktığımız zaman gittiğimiz biraz sonra da sanayicilerimizle, iş adamlarımızla da buluştuğumuzda gelecek sorulardan birisi belki Ar-Ge ile ilgili bizim çıkarttığımız yasanın uygulanma noktasında birçok firmanın habersiz olduğunu da görüyoruz. Özellikle Ar-Ge günümüzün önemli çalışmalarından birisi inovasyon. Aynı şekilde bu şirketlerimizin gelişmesinin önemli parapetlerinden birisi. Gelişmiş ülkenin seviyesini yakalamanın küresel pazarda sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmenin Türkiye olarak ortaya bir fark koymanın yolu da işte bu Ar-Ge merkezlerinden ve tasarım faaliyetlerinden geçiyor" dedi.

"2001’de 1,3 milyar TL olan Ar-Ge harcamalarını bugün 20,6 milyar TL ile tam 16 katına çıkarttık"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin önemine de değinerek, "Bu nedenle kamu kaynaklarının Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine ayırdığımız paydan da kısaca bahsetmek istiyorum. 2002’de Ar-Ge’ye inovasyona ve tasarıma biz bütçeden 2001’de 1,3 milyar TL olan Ar-Ge harcamalarını bugün 20,6 milyar TL ile tam 16 katına çıkarttık. Bu yeter mi, yetmez. Daha da artırmamız gerekir. 2003 senesinde AR-GE harcamalarının gayri safi yatırımlar içindeki payı sadece binde 48 iken, bugün 2015 sonu itibariyle binde 6 oranında yükseltmiş olduk, büyütmüş olduk" dedi.

"Sanayi stratejimiz ileri teknolojiliği ve yüksek katma değerli ürünlerde Avrupa ve Avrasya’da üretim merkezi olmayı hedefliyoruz"

Bakan Tüfenkci, üniversite bilginin kullanımı ve hayatımıza yansımasına da topluma öncülük etmek zorunda olduğunu kaydederek şunları söyledi;

"Dolayısıyla üniversitenin toplumla beraber, Bilecik halkıyla beraber hareket etmesi onlara açık olması o gelişmeleri yönlendirmesi ayrı bir değer olacağına inanıyorum. Bu nedenle üniversitelerimizi özellikle sanayi çevreleriyle yakın bir temas içinde olmaları gerekir. Bu iş birliği bilginin sermayenin ve nitelikli iş gücünün bir araya gelmesini teknoloji yolu ürün ve üretim yöntemleri geliştirmeyi teknolojiyi ticaretleştirmeye ve rekabet gücünü artırmaya imkan sağlayacaktır. Bunun için gençlerimizi bu anlayışla özellikle yetiştirmemizin de önemi büyüktür. Yıllarca sanayiciler üniversitenin hayattan ve pratikten kopuk olduğunu üniversitelerde sanayicinin hiçbir şeyden anlamadıklarını düşündüler. Geçmişte de günümüzde de hatta bazı illerimize ve bazı sanayi bölgelerinde bunu sıkça dillendirildiğini görüyoruz. Halbuki gelişmiş ülkelere baktığımızda üniversite sanayi iş birliğinin çok önceden tesis edildiği üniversitenin sanayiyi, sanayinin de üniversiteyi beslediği hemen fark edilecektir. Sanayi stratejimiz ileri teknolojiliği ve yüksek katma değerli ürünlerde Avrupa ve Avrasya’da üretim merkezi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefler ulaşmamız için üniversite sanayi iş birliğinin em üst derecede gerçekleştirmemiz gerektiği de açıktır. Aslında bu iş birliğinin adı üniversite sanayi devlet iş birliği şeklinde koymak daha doğru olacaktır. Zira sanayi üniversite iş birliğinin etkin uygulanabilir ve yönetilebilir yapıda tasarlanması ve iş birliğini destekleyen teşvik mekanizmalarının geliştirilmesinde kamuya da önemli sorumluluklar düşmektedir. Son yıllarda sanayimizin teknoloji kapasitesini artırmak için son derece önemli programları da uygulanmaya geçildi."

Eğitim yatırımında zarar edilmez

TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında 2018 yılının ilk çeyreğinde laboratuvar binasının biteceğini aktararak, "Bana ’Başkan eğitime yatırıma niye bu kadar önem veriyorsun?’ diye soruyorlar. Çünkü zenginleşmenin de, birlik ve beraberliği tesis etmenin yolu iyi bir eğitimden geçer. Bakın ben bir iş adamıyım iş dünyasında yaptığınız her yatırımın riski var. Yatırımı yaparsınız, kar da edersiniz, zarar da edersiniz, ama tek bir yatırım var ki, onu yaptığınız zaman asla zarar etmezsiniz O da eğitime yaptığınız yatırım" dedi

Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve protokol üyeleri Şeyh Edebali Üniversitesi TOBB Mühendislik Laboratuvar Binası’nın temellerini attı.