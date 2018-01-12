Bakan Süleyman Soylu'ya verdiği sözü tuttu: Konser verdi

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in Şırnak'ta verdiği konserle Komando Tugay Komutanlığındaki askerler ve vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

SOYLU YILBAŞI SÜRPRİZİ YAPMIŞTI

Yılbaşı gecesi Kato Dağı'ndayken ünlü şarkıcı Yusuf Güney ile görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güney'den konser sözü almıştı. Bugün Şırnak'a gelen sanatçı Yusuf Güney önce Akçay 6'ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığındaki askerlere ardından da Şırnak Merkez Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığındaki askerlere ve Şırnaklı vatandaşlara konser verdi.

GÜNEY SÖZÜNÜ TUTTU, KONSERE GELDİ

Şırnak Bölgesi'nde yapılan tüm operasyonlar da yer alan Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki Mehmetçikler Yusuf Güney'in şarkılarıyla eğlenerek stres attı. Konsere gelen Şırnaklı vatandaşlar ve askerler Yusuf Güney'in şarkıları eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı. Güney, fotoğraf çekmek isteyen asker ve vatandaşların isteklerini geri çevirmedi.

ASKER MİKROFONU ALDI, ŞARKI SÖYLEDİ

Sanatçı Yusuf Güney'in sahneye çıkardığı bir askerle yaptığı Kemal Sunal ve Halit Akçatepe taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu. Ardından sahnedeki asker mikrofonu eline alarak şarkı söyledi.