Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Süleyman Soylu'ya verdiği sözü tuttu: Konser verdi

İçişleri Bakanı Soylu'nun yılbaşı gecesi Kato'daki askerlerle konuşturduğu ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sözünü tuttu.

12 Ocak 2018 Cuma 08:00
Bakan Süleyman Soylu'ya verdiği sözü tuttu: Konser verdi

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in Şırnak'ta verdiği konserle Komando Tugay Komutanlığındaki askerler ve vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

SOYLU YILBAŞI SÜRPRİZİ YAPMIŞTI

Yılbaşı gecesi Kato Dağı'ndayken ünlü şarkıcı Yusuf Güney ile görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güney'den konser sözü almıştı. Bugün Şırnak'a gelen sanatçı Yusuf Güney önce Akçay 6'ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığındaki askerlere ardından da Şırnak Merkez Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığındaki askerlere ve Şırnaklı vatandaşlara konser verdi.

GÜNEY SÖZÜNÜ TUTTU, KONSERE GELDİ

Şırnak Bölgesi'nde yapılan tüm operasyonlar da yer alan Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki Mehmetçikler Yusuf Güney'in şarkılarıyla eğlenerek stres attı. Konsere gelen Şırnaklı vatandaşlar ve askerler Yusuf Güney'in şarkıları eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı. Güney, fotoğraf çekmek isteyen asker ve vatandaşların isteklerini geri çevirmedi.

ASKER MİKROFONU ALDI, ŞARKI SÖYLEDİ

Sanatçı Yusuf Güney'in sahneye çıkardığı bir askerle yaptığı Kemal Sunal ve Halit Akçatepe taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu. Ardından sahnedeki asker mikrofonu eline alarak şarkı söyledi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 08:00
  1. süleyman soylu
  2. Yusuf Güney
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'den yeni kalkışma girişimi!
    1. FETÖ'den yeni kalkışma girişimi!
    2. 'Karanlık avukat'ın fotoğrafı çıktı!
    3. Putin: Bu raundu Kim Jong-un kazandı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı..
    5. Tunus'ta ordu sokağa indi
    6. Diyarbakır’da hava destekli asayiş..
    7. Afyonkarahisar'da otomobil takla attı:..
    8. Fiyatı 4 yıl aradan sonra ilk kez o..
    9. Donald Trump: Kim Jong-Un ile çok iyi..
    10. Ankara'da katliam gibi trafik kazası:..
    11. Bakanlık harekete geçti: Yüzde 95..
    12. Bakan Süleyman Soylu'ya verdiği sözü..
    13. Amerika ile bu kez ‘seyahat’ krizi
    14. Kocaeli’nde polis çuval çuval taşıdı!
    15. KHK ile 1 televizyon ve 1 radyo kanalı..
    16. PKK kıyafeti giyiyorlar...
    17. Yüz binlerce kişi başvurdu
    18. Kolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, cebinde..
    19. "Donald Trump İngiltere ziyaretini..
    20. Bomba iddia! İran'la birlikte Türkiye..
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Tesla'dan büyük devrim
    Tesla'dan büyük devrim
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı