Alman şirketlere soruşturma açıldı mı? Bakan Soylu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Alman şirketlerine soruşturma açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli Valiliğini ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Soylu, Tunceli Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Alman şirketlerine soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin, "Rutin ve standart işlemlerin dışında bir işlem sözkonusu değildir" dedi.