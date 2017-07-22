Alman şirketlere soruşturma açıldı mı? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli Valiliğini ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soylu, Tunceli Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Alman şirketlerine soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin, "Rutin ve standart işlemlerin dışında bir işlem sözkonusu değildir" dedi.