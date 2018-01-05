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Bakan Süleyman Soylu o sözlerinin nedenini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda söylediği sözler çok konuşulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"2 yıldır söylüyorum bunları polise, kimse gidip ayak kırmadı." dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 09:39
Bakan Süleyman Soylu o sözlerinin nedenini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün yaptığı konuşmada polisin, uyuşturucu satıcılarını yakaladığında, o satıcının kendi evlatlarını zehirlediğini düşünerek buna göre muamele yapmaları gerektiğini söylemişti.

KIRIN AYAKLARINI, SUÇU DA BANA ATIN

Soylu konuşmasının devamında ise "Polislerimize söylüyorum, kırın bunların ayağını, suçu da bana atın, kimse bizim çocuklarımızı zehirleyemez" ifadelerini kullanmıştı.

OLAYIN BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM

Hafta boyunca gündemde tartışma konusu olan sözler için, Bakan Soylu'dan bir açıklama daha geldi. Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Soylu, uyuşturucu satıcıları için polislere verdiği 'ayak kırma' talimatıyla ilgili "Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım" dedi.

2 YILDIR SÖYLÜYORUM, KİMSE GİDİP AYAK KIRMADI

Soylu şunları söyledi:

"Yargıya güveniyorum, çünkü bu konuda görevini tam yapıyor. Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım. Kararlı olmalıyız, kararlılığımızı göstermeliyiz. Başka türlü dikkat çekemeyiz. İki yıldır bunu söylüyorum, hiçbir polis gidip ayak kırmadı."

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:39
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