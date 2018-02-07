Bakan Süleyman Soylu korkunç ihmali açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki Çukurambar Vergi Dairesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, özel güvenlik görevlisinin bir gün önce bırakılan bombalı çantayı atladığını söyleyerek, “Aynı adam bir gün önce yine aynı saatte çantayı bırakıyor. 2 saat patlamasını bekliyor, çanta patlamıyor. Çantayı tekrar alıyor ve oradan gidiyor. Bizim özel güvenlik arkadaşımızın bunu kameradan takip etmesi lazım” dedi.

Özel güvenlik hizmetinin önemini vurgulayan Bakan Soylu, Ankara Çukurambar Vergi Dairesinde gerçekleşen patlamayı hatırlatarak şöyle konuştu:

“Geçen akşam Çukurambar Vergi Dairesinde bir patlama oldu. Bir kaza patlaması bilgisi geldi. Sonra yaptığımız tetkiklerde hafif bir barut kokusu alındı. Acaba bu bir eylem olabilir mi diye tetkik ettiler. Kamerada bir şahıs görünüyor, bir çantayı direkt dibine bırakıyor. Çantanın patlama anını izlediler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil, bombalı eylem. Sonra oradan hareket ettiler, olay akşam 8 gibi gerçekleşti. Sabah saat 04.00’de Osmaniye girişinde adamı yakaladılar. İlgili 19 kişiyi de yakaladılar. Burada önemli olan şu; bu çanta oraya bırakıldı. Bir özel güvenlik arkadaşımız kameraları izliyor. Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır. Aynı adam bir gün önce yine aynı saatte çantayı bırakıyor. 2 saat patlamasını bekliyor, çanta patlamıyor. Çantayı tekrar alıyor ve oradan gidiyor. Bizim özel güvenlik arkadaşımızın bunu kameradan takip etmesi lazım. Bu yaptığınız o kadar önemli ki. O kadar önemsiyoruz ki. AVM’den hastanelere kadar, okullardan statlara kadar bilmenizi istiyorum yaptığınız iş bizim için vazgeçilmez bir iş”