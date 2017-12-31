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Süleyman Soylu'nun yeni yıl mesajında dikkat çeken ayrıntı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'e huzur ve güven içinde girebilmek için görev sahamızdaki her türlü önlemi almaya gayret ettik” ifadelerini kullandı.

31 Aralık 2017 Pazar 14:31
Süleyman Soylu'nun yeni yıl mesajında dikkat çeken ayrıntı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı: "Her değişim, içinde bir umut barındırır. Duvarlarımızdaki veya masalarımızdaki takvimleri yenileriyle değiştirmek gibi basit bir hareket bile, önümüzdeki bir yıl için içimizde beslediğimiz umutlarla yaptığımız birşeydir. Kendi hayatımız için... Ülkemiz için... Geleceğimiz için... Daha mutlu bir dünya için... 21.Yüzyılın başından itibaren terör, şiddet, göç gibi sorunların giderek arttığı dünyada ülkemiz, pozitif yönde hızlı bir değişim ve kalkınma hamlesinin içindedir. Ve böylesi bir dünyaya inat Türkiye; barışın, huzurun, 'gücün değil, hakkın' hakim olduğu bir gelecek için çalışmaya, 'bazı' çocuklar için değil, bütün çocuklar için umut olmaya devam etmektedir. Bu gayretimizin herkesi memnun etmediğini biliyoruz. 15 Temmuz’dan, Filistin’den, terör örgütlerine kamyon kamyon gönderilen silahlardan biliyoruz. Ama yine de, Aziz Milletimizin ve dünyanın mazlum milletlerinin umudunu, var gücümüzle savunuyoruz. Ve 2019’daki yeni başlangıcımız için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, 2018’e huzur ve güven içinde girebilmek için görev sahamızdaki her türlü önlemi almaya gayret ettik.”

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:31
  1. Süleyman Soylu
  2. İçişleri Bakanı
  3. yeni yıl
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