Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Süleyman Soylu'dan gazeteye verilen küstah ilana sert tepki!

içişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP-C terör örgütü ile bağlantıları gerekçesiyle tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili bazı gazetelerde yayınlanan ve altında 111 sözde aydın ve sanatçının imzasının yer aldığı ilana sert tepki gösterdi.

27 Haziran 2017 Salı 14:02
Bakan Süleyman Soylu'dan gazeteye verilen küstah ilana sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözde açlık grevinde olan tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili bazı gazetelerde yayınlanan ve altında 111 kişinin imzası bulunan ilana, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

111 sözde aydından teröre tam destek!

İlanın, "DHKP-C üyesi iki terör örgütü mensubuna hamilik olduğunu" belirten Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"SAVCILARA DEĞİL TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÜVENİYORSUNUZ"

"Bugün birtakım gazetelerde, DHKP-C terör örgütünün talimatlarına eksiksiz uyan, bu örgütün mensupları için gerçekleri saptırarak ilan verenler. Başınıza gelen en ufak olayda yardım istediğiniz polisin bilgisine, istihbaratına ve tespitlerine güvenmiyorsunuz, savcılara ve hakimlere de güvenmiyorsunuz ancak terör örgütü üyelerine güveniniz sonsuz.

Hepimizin devletini terör örgütü karşısında hareketsiz ve etkisiz hale getirmek, suçlu göstermek için yola çıkanlar. Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?

Peki terör örgütlerine cesaret vermek için bu ilanı yayınlayanlar?"

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 14:02
  1. süleyman soylu
  2. Süleyman Soylu Twitter
  3. DHKP-C
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım''
    1. ''Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım''
    2. FETÖ'cü isimdem olay itiraf: Teker..
    3. Osmanlıspor'a piyango vurdu! Tam 17.6..
    4. Koalisyondan hava saldırısı: Siviller..
    5. Burak Yılmaz Çin'de rakibine tokat attı!
    6. Komşuda büyük kriz! Çöp dağları oluştu
    7. Bakan Soylu'dan sert tepki: Neye imza..
    8. Bulaşık makinesi nasıl çalışır?
    9. Devasa siyah nokta ameliyatı!
    10. Libya'da köle ticareti giderek..
    11. ABDli şirketin anketinden çıktı!..
    12. Terör örgütü yüzünden perişan oldular!
    13. Rusya'dan ABD'ye sert Suriye yanıtı!
    14. Beşiktaş'a kötü haber! Satmaktan..
    15. Fikret Orman: Bu işi artık bitirin
    16. Fenerbahçe 3 yıllık imzayı attırdı
    17. Çilek üreticilerine çifte bayramı..
    18. Kurtlar 23 koyunu telef etti
    19. Bu hareket canından ediyordu!
    20. Işık ihlali korkunç bir kazaya sebep..
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı