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Soylu: Operasyonlar aynı ciddiyetle devam ediyor

Trabzon'da konuşan Bakan Soylu "Operasyonlar aynı ciddiyetle devam ediyor" dedi.

26 Ekim 2017 Perşembe 15:44
Soylu: Operasyonlar aynı ciddiyetle devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Denetçiliği Kurumunca düzenlenen "Ombusmanlık, Dostane  Çözüm ve Trabzon Uygulamaları Toplantısı"na katılmak üzere Trabzon'a geldi.

Bakan Soylu'yu Trabzon Havalimanı'nda Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir  Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

GİRESUN’DA YAKALANAN TERÖRİST SORULDU

Havalimanı VIP çıkışında bir gazetecinin, "Giresun'da yakalanan teröristin Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden biri olduğu söyleniyor. Doğru mu?" sorusu üzerine Soylu, "Güvenlik kuvvetlerimiz işlerini hem gereği gibi hem de sorumlulukla gerçekleştirmektedir. Operasyonlar aynı ciddiyetle devam ediyor."  yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 15:44
  1. Süleyman Soylu
  2. eren bülbül
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  4. Giresun
  5. PKK
  • sÖzüm osÖzüm o6 sa önce
    Idam niye gelmiyor diye de sorsaniza
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