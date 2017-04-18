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Bakan Soylu'dan düşen helikopter açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterin hava şartlarından dolayı düştüğü, helikopterin yere çarpıp ters dönmüş halde bulunduğunu açıkladı.

Bakan Soylu'dan düşen helikopter açıklaması!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 18:00

Soylu, enkaza 16.34'te ulaşıldığını, helikoptere dış müdahalenin olmadığını, burun üstü çakıldığını söyledi. 

İçişleri Bakanı Soylu "Tunceli'de bizim 'kartal pisti' olarak nitelendirdiğimiz, tanımlandırdığımız piste iniş yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopter, bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak, diğer taraftan ilk derece komiser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımızı, kardeşlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve bir hakimimizin intikalini sağlamak için toplam 12 kişilik toplam mürettebatla birlikte saat 11.35 itibarıyla Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Ondan önce hem kartal pisti hem de Nazımiye'den gerekli personelleri aldı ve Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalktıktan sonra da 11.43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi" dedi.

 
EtiketlerTuncelihelikoptersüleyman soyluGÜNCEL Haberleri
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 18:00
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