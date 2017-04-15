Bakan Soylu ve Bakan Albayrak Trabzonlular gecesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu veEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği ’Trabzonlular buluşması’ programına katıldı. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu veEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak katıldı. Trabzonlular buluşmasına Bakanların yanı sıra AK Partili milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve çok sayıda siyasi katıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen gecede ilk önce yöresel sanatçı Onay Şahin’in sahne aldı. Program dans gösterisi ile devam etti.

Trabzonlular buluşmasında katılanlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadele kolay bir iş değildir. Terörle mücadele için güçlü bir irade lazım. Terörle mücadele için milletimizin iradesi lazım. Ülkemizin ve güvenlik kuvvetlerimizin moralinin en yüksekte olması lazım. Meclisteki sandalye sayısı yüzünden ülkemizin üzerindeki bu musibetleri bizim def etmemiz mümkün değildir. Meclisteki aritmetik hesaplar yüzünden bizim terörle mücadeleyi bitirmemiz mümkün değildir. On yıllardan beri bu sistem ülkenin çelimsiz olması için kurulmuştur. Bu sistem Türkiye’nin problemlerinin çözülmemesi için kurulmuştur. 1961anayasası ve 1982 anayasası Türkiye bu problemlerden kurtulmasın , büyümesin, zenginleşmesin, üretmesin, dünya ile rekabet etmesin, kendi iç meseleleri ile uğraşsın diye kurulmuştur" dedi.

Bakan Soylu, "7 Haziran’da Türkiye’de Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızdan görev istedi. Eğer verseydi Cumhurbaşkanımız azınlık hükümeti kuracaktı. Milliyetçi Hareket Partisi azınlık hükümetini desteklemeyecekti. Bizde desteklemeyecektik. Geriye bir parti kalıyordu. O da PKK’ nın sözde siyasi temsilcisi HDP. 7 Haziran’da o sonuçlara göre CHP azınlık hükümeti kursaydı, bu Kılıçdaroğlu Başbakan olsaydı ve ondan sonra açılan çukurlar, hendekler... Türkiye’de terörle mücadele kabiliyetimizi ortaya koyamayacaktık. Çünkü onu azınlıkta destekleyen bir HDP vardı.Biz ne yaptık onlara? Bunu CHP’li kardeşlerimize söyleyin. Biz onlara ne söyledik? Biz onlara hangi kötülüğü yaptık? Bu ülkede sabahın saat dördünde annesini, babasını hastaneye çaresiz götürenevlat, anasının, babasının yüzüne mahcup bakarak akşam dördekadar doktorla görüştüremiyordu. Şimdi her yüz liranı yetmiş lirasını faize vermeyen Türkiyeo evladı mahcup bırakmadı. Anasının evine doktor gönderdi. Bizi bu ülkede Murat Karayılan’dan daha fazla düşman görüyorlar. Bizi terörist başı Apo’dan daha düşman görüyorlar.Bizi ecdadımızın İzmir’de denize döktüğü düşmanlardan daha uzak görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Son günlerde tartışılan eyalet tartışmalarına cevap veren Bakan Soylu, "Son günlerde bir dedikodu daha başlattılar. Ayıptır. Kol kola girdiğiniz PKK’nın Kol kola girdiğiniz HDP’nin ve onlarla birlikte olduğunuz bir anlayışı bize yamamaya kimse çalışmasın. Canımız çıkar, Türkiye’de eyalet, meyalet olmaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasının ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 16 Nisan’ın nasıl bir anlam ve önem ifade ettiğine değindi. Bakan Albayrak, "Türkiye büyük bir kırılmanın yaşanacağı önemli günlerden geçiyor. Türkiye’deki basit bir referandum bile Avrupa’da Amerika’da, dünyada, bilmedikleri dilimizi de öğrenerek Türkiye’deki seçime tepki gösterenler var. Demek ki bu referandum çok önemli. Bu milletin yüzlerce yıllık tarihinde iman dolu göğüsleriyle ilk defa bir darbeyi püskürttü. Türk Milleti’nin canları pahasına vatanını savunduğunu kaydetti.

Bu topraklarda gözü olanın gözünün oyarız diyen Bakan Albayrak, "Geçen hafta Diyarbakır’daydık. Terör örgütünün uzantıları kampanya için ’hayır’ şarkısı bestelemişler. Diyorlar ki, ’Tek millete, tek vatana, tek devlet ve tek bayrağa hayır.’ Bu noktada kimin Rabia’nın karşısında olduğunu görmemiz lazım. Biz Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i ile 80 milyon bir milletiz. Eğer siz tek bayrağa karşı çıkıyorsanız, o zaman saklanacak delik arayın. O delikte de Süleyman bakanımız, askerimiz, polisimiz sizi bulacaktır. Bu topraklarda gözü olanın gözünü oyarız. Herkes bunu böyle bilecek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra ülkenin sistemi ve istikrarının kendi içinde sürdürülebilir olması için bu değişikliğe ihtiyacımızın olduğunu belirten Bakan Albayrak," Türkiye’nin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi güçlü bir lider olduğundan dolayı, bunun hep böyle süreceğini düşünmenin yanlış olduğunu vurgulayan Albayrak, "100 yılda, bir liderin gelip ülkeyi şaha kaldırmasını beklemeyin. Cumhurbaşkanımızdan sonra, ülkenin sistemi ve istikrarının kendi içinde sürdürülebilir olması için bu değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer Türkiye bir daha eski günlere dönerse..2015 yılında 7 Haziran’dan sonra bunu yaşadık. Bu ülkede aylarca hükümet kurulamadı, meclisten teskere geçiremedik. Türkiye’nin bir daha o günlere dönme lüksü yok" dedi.

Bakan Albayrak, konuşmasının devamında Türkiye’nin gelecek dönemde büyük hedefleri olduğunu belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Her alanda bu adımları atıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son 10 yıl,ortalama yılda 44 Milyar Dolar enerji ithalatına para ödemişiz.Madencilik, 10.6 Milyar Dolar ödemişiz. Sadece 55 Milyar Dolar yılda bu kaynaklara para ödeyen bir ülkeyiz. Büyüyoruz, borcumuzu azaltıyoruz. Tüm bu noktalarda ülkemizi geliştiriyoruz. Artık yeni bir dönemin başlangıcındayız. Cumhurbaşkanımız bize çok büyük bir hedef koydu.’ Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız’ dedi. 2 Bin Beş yüzDolardan, 10 Bin Dolara geldik. Bu 20 Bin Dolar olacak, 30 Bin Dolar olacak. Türkiye’yi daha da büyüteceğiz. Yerli ve Milli enerji noktasında bundan sonra, yerli kaynaklarımızı kömür, güneş, rüzgar, hidro elektrik santrali... Hepsini sonuna kadar kullanacağız. Çevrecilik... Hepinizden daha çevreciyiz. Dünyanın en büyük güneş santralini Türkiye’de kuruyoruz.1000 Mega vat. Sadece santral kurmuyoruz. O günler geçti. Kendi ülkemize kurduğumuz bu santralleri artık biz üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda geceye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu veEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a hediye takdimi yapıldı.