Bakan Soylu ve Ağbal Bayburt’ta

Temaslarına Bayburt Valiliğini ziyaret ederek başlayan Soylu, Ağbal ve Güler, burada valilik şeref defterini imzaladıktan sora gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sabah saatlerinde Jandarma Genel Komutanı ile birlikte Tunceli’de incelemelerde bulunduklarını ifade eden Soylu, "1 Mart 2017 tarihinde Tunceli’ye yine gitmiştik. Bir takım ziyaretler ve güvenlikle ilgili attığımız adımların ne noktada olduğunu ve nasıl bir yol aldığını görmekti muradımız. Ve burada da memnuniyetle ifade etmek isterim ki 1 Mart 2017 tarihinde attığımız adımların yüzde 90’ını, yüzde 95’inin başlamış olduğunu, önemli bölümünün bittiğini ve tamamlandığını gördük. Hem orada bulunan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem hükümetimize, Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Gerek Jandarma Genel Komutanımız gerek Emniyet Genel Müdürümüz ve tüm arkadaşlarımız orada aldığımız hassasiyetleri özellikle yerine getirmek için müthiş bir gayret gösterdikleri açıkça görülüyor. Oradan gelirken de yine Tunceli-Pülümür arası yaklaşık 65 kilometrelik bir yoldur. Ve o yolda dönem dönem geçmiş yıllarda çok terör örgütünün o yola yönelik tehdidi söz konusuydu. Maalesef bu yılda olay sayısında ciddi azalma olmasına rağmen Gümüşhane’de babasının memleketine gelmek isteyen evladımızı, öğretmenimizi alçakça katlettiler ve aslında orada aldığımız bir takım tedbirler vardı. Henüz tamamlanmamakla birlikte daha ne tür tedbirler alırızı yol üzerinde bir şekilde görme fırsatımızı sayın Jandarma Genel Komutanımızla ve Emniyet Genel Müdür Yardımcımızla ve bölge komutanımızla değerlendirebilme fırsatına sahip olduk" diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, Soylu ve Güler’i memleketlerinde ağırlamaktan büyük şeref duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Memleketimizde kendilerini görmekten, ağırlamaktan büyük bir şeref duyuyoruz. Sayın bakanımızın, Jandarma Genel Komutanımızın ve Emniyetimizin bir bütün olarak bütün güvenlik güçlerimize terörle mücadele konusunda gecesini gündüzüne katarak bu milletin birliği için, beraberliği için ne kadar gayret gösterdiklerini en iyi bilenlerden bir tanesiyim bu nedenle de kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye son derece önemli bir dönemden geçiyor. Bu dönemde gerek iç güvenlik gerek dış güvenlik noktasında Türkiye bölgesinde bir huzur ve istikrar ülkesi olarak çok önemli görev ve role sahip. Bu noktada hükümet olarak güvenlik noktasında en küçük bir taviz vermeksizin emniyet kuvvetlerimizin sayesinde büyük bir mücadeleyi hep beraber canla başla yürütüyoruz."