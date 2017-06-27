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Bakan Soylu üstüne basa basa vurguladı: Önümüzdeki aylarda...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör operasyonlarına değinerek, "Şunu çok net söyleyeyim; önümüzdeki aylarda biraz daha bu konuda operasyonlarımız hem yoğunlaşacak hem de bu operasyonlarda farklı neticeler de olabilecek." dedi.

27 Haziran 2017 Salı 09:10
Bakan Soylu üstüne basa basa vurguladı: Önümüzdeki aylarda...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör operasyonlarına ilişkin, "Şunu çok net söyleyeyim; önümüzdeki aylarda biraz daha bu konuda operasyonlarımız hem yoğunlaşacak hem de bu operasyonlarda farklı neticeler de olabilecek." dedi.

ÜSTÜN BİR ANLAYIŞTIR

Bakan Soylu, buradaki konuşmasında, bombalı saldırı hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını hatırlatarak, "Kahraman arkadaşlarımız, Hatay’a intikal etmeye çalışan 5 DEAŞ’lı teröristin üzerine atlayarak onları etkisiz hale getirdiler. Bu şu demektir; 'Sen milletimize bir şey yapma. Üzerine atlayarak onu etkisiz hale getireyim, benim canıma ne olursa olsun' Bu üstün düşünce ve üstün bir anlayıştır." ifadesini kullandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ KARARLILIK İÇİNDEDİR

Dün de Van'da kenti karıştırmak isteyen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Soylu, "Bütün arkadaşlarımız, güvenlik kuvvetlerimiz her biri en üst seviyede bir dikkatle ve yüksek moralle görevinin başındadır. Bu konuda milletimiz hangi kararlılık içindeyse, gerek komutanlarımız, gerek emniyet müdürlerimiz, gerek canparelerimiz, gerek güvenlik korucularımız her birisi aynı kararlılık içindedir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 09:10
  1. Trabzon
  2. süleyman soylu
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