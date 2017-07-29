Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Soylu üs bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki üs bölgesini ziyaret etti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:40
Bakan Soylu üs bölgesinde

Sabah saatlerinde uçakla Yüksekova Selaheddin Eyübi Havalimanına gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler Çukurca ilçesine geçti. Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe Üs Bölgesine helikopterle giden Bakan Soylu, burada komutanlar tarafından karşılandı. Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için yaptırılan anıtı da ziyaret etti.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabında ziyaretiyle ilgili fotoğrafları paylaşarak, "Hakkari Çukurca Dağbaşı Üs Bölgesinde incelemelerde bulunduk, sınırlarımızı koruyan kahraman evlatlarımızı ziyaret ettik" notuna yer verdi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:40
  1. Irak
  2. Sabah
  3. Hakkari
  4. Yüksekova
  5. Süleyman Soylu
  6. Çukurca
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    1. Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    2. Kapıkule'de tatilci yoğunluğu sürüyor
    3. HDP’li vekil gözaltına alındı
    4. Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı
    5. Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
    6. Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
    7. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    8. Alaşehir’in yeni terminali açılış için..
    9. Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı
    10. Suriyeli işadamları ile istişare..
    11. TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    12. Yüzme kurslarına yoğun ilgi
    13. Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu
    14. 2017 kuru kayısı ihracat sezonu başladı
    15. Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar..
    16. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine..
    17. Terör örgütüne bir darbe daha!
    18. 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    19. Seyir halindeki kamyonet yandı
    20. Katarlı hacıların yaşadıkları..
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı