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Bakan Soylu: Sonuna geldik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK tarafından şehit edilen AK Partili Aydın Ahi'nin cenazesinde konuştu.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:00
Bakan Soylu: Sonuna geldik

Cenazede konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu alçak terör örgütü can çekişiyor. Bu işin sonuna geldik. Çoğu gitti azı kaldı.  Bu koca çınarın çocukları bize emanet. Başımız sağ olsun." dedi.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

 Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Boğazkesen Mahallesi'nde dün gece saat 21.30 sıralarında AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahi'nin terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ilçe genelinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 14:00
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