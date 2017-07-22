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Bakan Soylu, şehit öğretmenin kaçırıldığı yerde

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kaçırıldığı yere giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yapan evladımızı katletmek insanlık dışı bir olaydır, hayvanlıktır. Biz de onlara nasıl muamele edeceğimizi biliyoruz" değil.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:27
Bakan Soylu, şehit öğretmenin kaçırıldığı yerde

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Tunceli’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilik ziyaretinin ardından esnaflarla bir araya gelip, şehit ailesini ziyaret etti. Daha sonra karayolu ile Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyüne geçen İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın aracının yakılıp kaçırıldığı yeri de gördü.

Kırmızıköprü köyünde vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’a ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yapan evladımızı katletmek insanlık dışı bir olaydır, hayvanlıktır. Biz de onlara nasıl muamele edeceğimizi biliyoruz. Milletimiz rahat olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köydeki ziyaretini tamamlamasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Bayburt’a gitmek üzere askeri helikopterle kentten ayrıldı.

Bakan Soylu’nun ziyareti nedeniyle karadan ve havadan yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:27
  1. PKK
  2. Tunceli
  3. Süleyman Soylu
  4. Güler
  5. Pülümür
  6. Bayburt
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