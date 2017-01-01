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Bakan Soylu: Salgırgan içeriye silahla tarayarak girmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısı hakkında, ''Saldırgan bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş.'' dedi.

Bakan Soylu: Salgırgan içeriye silahla tarayarak girmiş
Eklenme: 01 Ocak 2017, 10:07
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 Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 65 kişinin hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü, 4'ünün durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Bakan Akdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'daki terör saldırısının yaşandığı olay yerindeki incelemelerinin ardından yaralananları hastanelerde ziyaret etti. 

Akdağ, Şişli Hamide Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralıları ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, gece yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu vatandaşların olduğunu söyledi. 

Akdağ, saldırıyı duyar duymaz kendisinin Ankara'dan, İçişleri Bakanı Soylu'nun da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldiğini belirterek, önce olay yerine gittiklerini, ardından da hastanelerde tedavisi süren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.

''4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR''

Sağlık Bakanı Akdağ, "Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi. Böyle hadiselerden sonra yaralanan kişilerin daha sonra da durumu değişebiliyor. Şu anda bizdeki bilgiler, arkadaşlarımızın verdiği bilgiler, 4 kişinin durumunun oldukça ağır olduğu şeklinde.

Tekrar hepimize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza en kısa zamanda şifalar temenni ediyorum. Tabii bir taraftan kimlikler belirleniyor ama çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de yaralıların içinde olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Bakan Akdağ, yaralıların uyrukları hakkındaki soru üzerine, "Zaman içerisinde netleşecek. Şimdi daha ziyade yaralıların tıbbi durumlarıyla alakadar olunuyor. Bir taraftan emniyet gerekli tespitleri yapıyor." ifadelerini kullandı. 

''BİRDEN FAZLA KİŞİ DEĞİL''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, ''Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil.

DIŞARIYA ÇIKMAYA ÇALIŞMIŞ

Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var.

Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor.'' dedi.

 
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HABER YORUMLARI
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vatansever birisi

Mekan sahibine tek laf etmeyip bakana saydıran kim olursa olsun vatan hainidir

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Turgut ünel

Bu işi çok iyi yapacaksanız buyurun siz yapın.eglence merkezinin güvenlikleri ne ış yapıyormuş saldırgan topu topu 1 kisi

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mustafa bag

Sayın soylu o bir polisin orada ne isi vardı uçkur sevdalilarini damı polis koruyacak

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ilhan balci

Yorum yapan, gurkan ve ahmet; yaptiginiz yorumlar, o tetigi ceken hain zihniyete destekler mahiyette. Bilmeden, iskembeden atmak, teror kadar tehlikeli. Fetoscu kokular uzerinize sinmis, yorumlara yansimakta. Bu ulkede kimin ne yapacagina karar veren merciiler var. Siz isinize bakin, Hainlik yapmadan.

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Habil

Saçmalamayın, her avm ye onlarca polis koyulsun ozaman. Hemen bakan istifa etsin öyle mi. Çok komiksiniz

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Hakan uyar

Mekan sahibi saldırı ihbarını almış haberi ni öğrenmiş yine yine de Türk polisine bilgi vermemiş olması çok enteresan ...

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Osmaniyye

Hemen planlı FETÖcü pkk teröristler organize istifa çağrılarına başlamışlar. Koordine hareket ediyorlar. Hiç merak etmeyin fetö pkk itleri soyunuz kuruyacak inşallah..

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mehmet unver

ahmet öztürk bey böyle mekanların neden kendi özel korumaları yok her şeyi devletten bekleyip suçu devlete atıyorsunuz siz gidip korusaydiniz o zaman biraz mantıklı olan burda taraf tutmuyorum oraya polis yigsa devlet gereksiz yerlere polis veriyor dedikodusu çıkar bu seferde yapsa bir türlü yapmasa bir türlü siz asıl suçluya sitem etmeniz gerekirken devletin değil suçlunun yanında saf tutmayı seciyirsunuz

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Dinçer.Yakut

İlk yorum yapanlara bir bakın hemen gidin. Ya Rabbi oyun yapanların oyunlarını ayaklarına dola amin.Ya Rabbi bunlar sana savaş açtılar hertürlü fitneyi deniyorlar ama bilmiyorlar ki sana savaş açanlar hep rezil oldular kıyamete kadarda rezil olacaklar.Ya Rabbi Ehli sünnetin kalesi olanTürkiyemize devletimize milletimize zeval verme Amin.

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abuzer

nasıl mı girdi ? tabiki elini kolunu sallayarak :))

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Adanalı

Hükümet farklı olsaydı o gazinodakilere çelik yelek mi dağıtacaktı.Biraz mantıklı düşünün. Bu kadar çok provakosyonlar, olaylar varsa demek ki Türkiye nin gelişimleri derin dış dünyayı rahatsız ediyor...

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Bordo bereli 25200

Salak salak yazmayin her mekanda 20 polis mi kalicak sanki aptalmïsiniz ayni olaylardan diger ülkelerde oldu biraz beyniniei çalistirin bir isi yapinca kökten baslican yani ne zaman ki kandili haritadan sileriz o zaman her sey farkli olucak unutmayin ki bu islerin arkasindan amerika avrupa istihbatlari var bir tek basimiza savas veriyoruz ama sonu gelecek ve sehit vermeden bu iste o kadar olmicak Salak salak yazmayin her sey için istifa isterseniz ülke bi yere varamaz veya varir ama haçlilarin istedigi gibi yani fakir bi ülke olarak Kahrolsun illuminati siyonist ve masonlarHepsi ayni bok

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İbrahim İbrahim

Tabi polisin de birinci gorevi gece kuluplerini korumak zaten senin isyerini polis mi koruyo orasida bi isletme hemde trilyon kazanan kendi tedbirini alsin

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fatih

derdin senin üzüm yemek değil bağcıyı dövmeknereye görevden alınanfetoculara agliyacan onlar alınmasa bu saldırı önlenir diyeceksin aslinda ben savcı olsam senin ip ni arastiririm zira fetocu çıkman muhtemel gibi geliyor

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Gurkan Kurt

Derhal istifa etmen gerek soylu.soyunuz sopunuz istifa etmeli.. Memleketi bitirdiniz be.huzur kalmadi...

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Selim dağ

İstanbulda ünlü camilerde her cuma binlerce kişi namaz kılıyor.Polis oraları da bekliyor mu ?Ahmet öztürk salağı.Bunu yapanlar hain sinsi nereden geldiği belli değil reina değil de başka bir yerde olabilir.Bir suçlu arayacaksan bu terör örgütlerine hala utanmadan açık ya da gizli destek verenleri suçlayacaksın.

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ahmet öztürk

Sayın soylu böylesine ünlü bir yer ve ülkenin içinde bulunduğu d urum,karşısında bir polismi koruyordu mekanı,bunca insanı bir polismi kurtaracaktı,sen bu işi bırak sayın soylu sen bu işi yapamıyorsun,istihbaratımızın gücü fetöcülerin sayesinde düşürüldüğü bir ortamda sekiyüz kişiye bir polise emanet etmek hangi akla hizmettir,sayın soylu bırak daha çok vatandaşımız ölmeden bırak bu görevi,işin ciddiyeyini kavrayamamışsın

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