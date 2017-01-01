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Bakan Soylu saldırıda hayatını kaybedenlerin toplam sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ortaköy'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu saldırıda hayatını kaybedenlerin toplam sayısını açıkladı
Eklenme: 01 Ocak 2017, 09:06
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.

16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz." dedi. 

Soylu,  Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile burada bir araya gelen Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. 

''16'SI YABANCI UYRUKLU''

Süleyman Soylu, "Aldığımız bilgiler çerçevesinde 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kimliği belli olmayanlarla ilgili değerlendirme yapamıyoruz." dedi.

Olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

Şu anda 69 vatandaşımız, daha doğrusu 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun 4'ü ağır olarak bize bildirildi, 1'i çok ağır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız.

''TERÖRİSTİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR''

Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor.

Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun." 

''NET BİR DEĞERLENDİRME YAPMAMIZ DOĞRU OLMAZ''

Terör  saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, "Tüm detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini kullandı. 

YARALILARA ZİYARET

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Akdağ, Vali Şahin, Emniyet Müdürü Çalışkan ile önce olay yerine gideceklerini, daha sonra da hastanelerde tedavisi devam eden yaralıları ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

 

 

 

 
EtiketlerORTAKÖY SALDIRISINDA ÖLENLERİN SAYISIİstanbul Ortaköyde terör saldırısı
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