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Bakan Soylu resti çekti: Sonuçlarına katlanırlar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Milyonlar sınırlarımızda Avrupa'ya geçmek istiyor. Avrupa ya bizimle samimi bir şekilde stratejik iş birliği yapacak ya da sonuçlarına katlanacak.' dedi.

18 Haziran 2017 Pazar 10:28
Bakan Soylu resti çekti: Sonuçlarına katlanırlar!

Çeşitli programları çerçevesinde İzmir'e gelen Soylu, TCSG Güven gemisiyle Alsancak Limanı'ndan denize açılarak, sahil güvenlik personeliyle Çeşme açıklarında iftar yaptı.

SONUÇLARINA KATLANIRLAR

Soylu, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin terörle mücadelesinde de samimi davranmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Şimdi öyle bir noktadayız ki Avrupa, senin teröristin benim teröristim deme lüksüne sahip değil. Derlerse kendileri bilir. Milyonlarca insan, doğu sınırlarımızda Avrupa'ya geçmek istiyor. Avrupa ya bizimle samimi bir şekilde stratejik iş birliği yapacak ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu bir tehdit değil, tespit. Bu tesbiti bilmeleri gerekir"

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 10:28
  1. Avrupa
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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