Bakan Soylu görünce çok beğendi, 'Yeni mi?' diye sordu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile kente gelen Soylu'yu, Ahmedi Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve ilgililer karşıladı.

Bakan Soylu, daha sonra Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu'na ziyarette bulundu. Karakol girişinde askeri törenle karşılanan ve şeref defterini imzalayan Soylu, gözetleme kulesine çıkarak sınır hattını inceledi.



Karakoldaki yemekhaneye geçerek vatani görevlerini yerine getiren askerlerle çay içip sohbet eden Soylu, askerliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Askerlik, aynı zamanda öteki dünyada da bize şehadet edecek görevlerdir." dedi.



Soylu, ziyaret sırasında kendisine eşlik eden Orgeneral Çetin'e üzerindeki üniformayı göstererek, "Bunlar yeni mi?" diye sordu. Orgeneral Çetin'in, 'Evet, bakanım." cevabını vermesi üzerine Soylu, "Çok güzel olmuş." dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, ziyaretin ardından helikopterle çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a hareket etti.