Bakan Soylu, FETÖ'yle ilgili ihbarı açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, bir Avrupa ülkesi ile Türkiye'deki bir hukuk bürosu arasında sözleşme yapıldığını belirtti.

Bakan Soylu sözleşmeyi ve detaylarını şöyle anlattı:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı.

AVRUPA ÜLKESİ: BİZ GEREKENİ YAPACAĞIZ

Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.'

VATANSEVER BİR AVUKAT OLAYI İFŞA ETTİ

Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'Bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor."