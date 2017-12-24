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Bakan Soylu çok kızmıştı! Yine CHP çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li bir belediye başkanının 2.5 yılda 185 kez çıkış yaparak 557 gün yurt dışında bulunduğunu açıkladı.

24 Aralık 2017 Pazar 21:10
Bakan Soylu çok kızmıştı! Yine CHP çıktı

Belediye başkanlarının yurtdışına çıkışlarının İçişleri Bakanlığının iznine bağlanmasının nedeninin, sık sık yurtdışına giden belediye başkanları olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li bir belediye başkanının 2.5 yılda 557 gün yurtdışında bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe’de topladığı AK Partili belediye başkanlarını yurtdışına çıkışlar konusunda uyarmıştı. Bazı belediye başkanlarının yurtdışına çıkışlarda İçişleri Bakanlığının izin şartının kaldırılmasına yönelik taleplerine de tepki gösteren Erdoğan, “Sık sık yurt dışına çıkanlar var. Adeta suiistimal ediliyor. Neyi gidip inceleyeceksiniz? Türkiye’de en güzelleri var. Bu nedenle, yurt dışı çıkışlarındaki izin prosedürü devam edecek” demişti. Erdoğan’ın, yurtdışına çıkışlar konusundaki bu tavrının nedenini de önceki gün ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin verdiği gensoru önergesi üzerinde konuşurken Meclis kürsüsünden yurtdışına çıkış rekoru kıran belediye başkanları ile ilgili bilgi verdi.

HER 5 GÜNDE 1 YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Soylu, 2014 yerel seçimlerinden sonra, izin şartı uygulamasının getirildiği 15 Ekim 2016 tarihine kadar yurt dışına çıkışta rekor kıran ilk 10 belediyenin CHP’li olduğunu vurguladı. AK Partili milletvekillerinin “isimleri açıklaması” yönündeki ısrarına rağmen, Soylu bu belediye başkanlarının kim olduğunu söylemedi. Soylu, yurtdışına çıkan belediye başkanlarından ilk sırada yer alan CHP’li bir başkanın 2.5 yılda 185 kez çıkış yaparak 557 gün yurtdışında bulunduğunu kaydetti. İkinci sıradaki CHP’li başkanın 334 gün, üçüncü sıradaki CHP’li başkanın ise yine iki buçuk yılda 274 gün yurtdışına kaldığı bilgisi verildi. Soylu, belediye başkanlarının isimlerini açıklamazken, yurtdışı rekoru kıran başkanlardan ilk ikisinin ilçe belediye başkanı, üçüncü sırada yer alan ismin il belediye başkanı olduğu ve her üçünün de Trakya bölgesinden olduğu belirtildi. Soylu, izin şartının getirilmesinden sonra ise AK Partili 347 belediye başkanına izin verildiğini, 347 başkanın toplam bin 388 gün yurtdışına gittiğini, izin verilen CHP’li 165 belediye başkanının 610 gün; MHP’li 48 belediye başkanının ise toplam 188 gün yurtdışında bulunduğunu kaydetti.

CHP'li Özel'in Soylu yalanı elinde patladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'deki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 4 Şubat 2012 tarihinde ABD'ye gidip FETÖ lideri Fethullah Gülen ile görüştüğünü iddia etti. Ancak Soylu'nun o dönem Pensivanya'da değil umre için mukaddes topraklarda olduğu ortaya çıktı. Bakan Soylu'nun o döneme ait pasaport kayıtları İnternethaber'de paylaşıldı. Pasaporta vurulan mühürlere göre Soylu, 4 Şubat 2012 tarihinde Atatürk havaalanından çıkış yaptı ve Suudi Arabistan'a gitti. İbadetini yerine getirip 11 Şubat 2012 tarihinde Türkiye'ye döndü. İddiası asılsız çıkan CHP'li Özel rezil oldu.

Kılıçdaroğlu: Benim başkanlarım görevini yapıyor’ diye savunmuştu

2 milyonluk faturadan sonra yurt dışına çıkış rekorunu da kıran CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan Ataşahir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi savunurken “Bir belediye başkanının ağzından haram lokma inerse yaşatmam” demişti. Belediye başkanlarını da uyaran Kılıçdaroğlu, “Bizim bu millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Ne yapıyorsak, milletin gözleri önünde yapıyoruz. Belediye başkanlarına talimatımdır, her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Bizim bütün belediye başkanlarımız, bu görevlerini yapıyor. Her şey hükümetin bilgi ve denetimindedir. Gizlenecek, saklanacak hiçbir şeyimiz yoktur” demişti.

DENETLENEN BELEDİYE REKORU AK PARTİ’DE

Soylu, CHP’lilerin ‘İktidarın CHP’li belediyelere müfettişlerle baskı yaptığı’ iddiasını da rakamlarla çürüttü. Soylu’nun verdiği bilgiye göre, 2015-2017 arasında 393 AK Partili, 103 CHP’li, 108 HDP’li ve 69 MHP’li belediye denetlendi. Soylu, 2017 yılı içinde 91 AK Parti, 27 CHP ve 23 MHP’li belediyeye yönelik soruşturma ve denetimlerin ise devam ettiğini kaydetti. Soylu, “Hani adaletsizlik? Hani haksızlık? Ve yine seçildiği partiye göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanları -bunların hepsini ben uzaklaştırdım, benim imzamla beraber uzaklaştırıldı- 93 tane HDP, 9 tane AK Parti, 3 tane MHP, 1 tane de CHP” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 21:10
  1. Süleyman Soylu
  2. CHP
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. HDP
  6. MHP
  • Yavuz 1517Yavuz 15171 sa önce
    Yuh be! Bir belediye başkanı 2.5 yılda 557 kere yurtdışına nasıl çıkabilir. Hem de ilk 10 belediye başkanı chp'den. Bu nasıl bir israf'tır. İsrafın dibine vurmuşlar. ALLÂH, bu karanlık zihniyeti bu ülkenin başına getirmesin. Bu karanlık chp zihniyeti ülkenin dibine vururlar ve arzuladıkları ekonomik krizi bu ülkeye yaşatırlar.
  • Alparslan1071Alparslan10712 sa önce
    Eşek derisiyle kaplı suratlara tükürsen de hissetmezler....Tek ayak üstünde saniyede 40 yalan söylüyor Ö.Ö.ve K.K.....
  • Bekir gökçeBekir gökçe2 sa önce
    Türkiyede en büyük savurganlık belediyelerde ben hukumetin yerinde olsam ilçe belediyelerini kapatırm suyu buyuk şehir doğalgazı buyuk şehirana caddeleri buyuk şehiryapyo temizliyo çop işlerni taşeronlar yapıyo peki ilçe belediyeleri ne yapıyo bizim çatalcada buyuk şehirin yaptığı yola bu yol çatalca belediyesi tarafından yapılmıştır dıye pankart asyo vallahişaka değil bu bir kere iki kere değil her zaman yapılyo
  • Baba malı değil vatandaş kesesindenBaba malı değil vatandaş kesesinden2 sa önce
    İletişim (telefon etme ) harcaması rekoru,arabasıyla en uzun km yapma harcaması rekoru,yurtdışında en uzun süre kalma harcaması rekoru.Guinnes Türkiye chpnin bu rekorlarını görsün artık.
  • Mehmet Mehmet 2 sa önce
    Serefziz chp zihniyeti bozuklar
  • AdamsınAdamsın2 sa önce
    Adamsın
  • EnesEnes2 sa önce
    Bırakın kimin ne halt yediği belli. Rant için partilere girenlerden ne hizmwt beklwnir ne hayır.Allah korkusu yoksa hangi partiden olursa olsun durum aynı
  • abdullahabdullah2 sa önce
    chp denn ne işe yaradığı belli olmayan bir topluluk bu ülkede belediye seçimleri kazanıyor, vekil oluyorsa inanın bu ülke dünyanın en özgür ülkesidir.chp yazarken harcadığım enerji bile bana zul geliyor. haram zıkkım olsun bunlara verilen aylıklara. vergimde giden her kuruş köküne kadar haram zıkkım olsun.
Bugünkü Akit

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