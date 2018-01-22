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Bakan Soylu çığda yaralanan askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ düşmesi sonucu yaralanan Mehmetçikleri hastanede ziyaret etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:52

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olması ve 12 askerin yaralanması üzerine Bakan Soylu, Siirt'teki programını iptal ederek Bitlis'e geçti. Helikopter ile çığ faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine geçti. Çığdan yaralı olarak kurtarılan askerleri ziyaret eden Soylu, hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, yaralı askerlerden Mustafa Tiryaki ile ailesini de telefonda görüştürdü.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:52
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Bitlis Hizan
  3. çığ düşmesi
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