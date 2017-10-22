Bakan Soylu: Bu da ABD ve Avrupa'ya kapak olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'dan sonra 2017'de ilk çeyrekte yüzde 5 ikinci çeyrekte ABD'ye de Avrupa'ya da kapak olsun yine yüzde 5 büyüdük. 15 Temmuz'u yapanlara da kapak olsun." dedi.

AK Parti Muş 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nin ardından Muş Belediyesince yaptırılan Muratpaşa Bilgi Evi'nin açılış törenine katılan Soylu, yaptığı konuşmada, işin özünün hizmet üretmek, vatandaşların istifade edebileceği yerler bırakmak olduğunu anlattı.

'GEÇMİŞ DÖNEMDE SIKINTILAR ÇEKTİK'

Soylu, tüm zorlukları aşarak köyleri şehirlerle birleştirdiklerini, üniversiteler yaptıklarını, hastanelerde kuyrukların bitirildiğini ve insan onuruna yakışan en güzel hizmetlerin verildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Biz geçmiş dönemde çok büyük sıkıntılar çektik. Bu ülkede hizmet eden başbakanları astılar. Evlatlarımızı birbirlerine düşürdüler. 28 Şubat'lar, darbeler oldu. İnsanların kimliklerini, değerlerini fişlediler. Bu ülkede birçok sıkıntılar çekildi. Gecelik yüzde 8 bin faizlerle insanlar işsiz kaldı. Esnaf dükkanlarını açamaz oldu. Millet büyük bir inanç ve kararlılık ortaya koydu. Memleketimizi anarşiyle, terörle karşı karşıya bırakarak bunu bize kader olarak belletmeye çalıştılar. Bundan ne zaman kurtulacağız diye birbirimize sorduk. Bizi geri götürmeye çalıştılar ama 21. asrın başından itibaren bambaşka bir anlayış ortaya koyduk. Kişi başına gelir 3 bin dolardan 11 bin dolara çıktı. İhracatımız beş kat arttı. Daha fazla artacak. Şükürler olsun bu ülkede insanlarımız yarın ne olacak diye bir endişe duymuyorlar. 15 Temmuz'dan sonra 2017'de ilk çeyrekte yüzde 5 ikinci çeyrekte ABD'ye de Avrupa'ya da kapak olsun yine yüzde 5 büyüdük. 15 Temmuz'u yapanlara da kapak olsun."