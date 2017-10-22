Bakan Soylu: Bu da ABD ve Avrupa'ya kapak olsun
Bakan Soylu, "ilk çeyrekte yüzde 5 ikinci çeyrekte ABD'ye de Avrupa'ya da kapak olsun yine yüzde 5 büyüdük. 15 Temmuz'u yapanlara da kapak olsun." dedi.22 Ekim 2017 Pazar 19:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'dan sonra 2017'de ilk çeyrekte yüzde 5 ikinci çeyrekte ABD'ye de Avrupa'ya da kapak olsun yine yüzde 5 büyüdük. 15 Temmuz'u yapanlara da kapak olsun." dedi.
AK Parti Muş 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nin ardından Muş Belediyesince yaptırılan Muratpaşa Bilgi Evi'nin açılış törenine katılan Soylu, yaptığı konuşmada, işin özünün hizmet üretmek, vatandaşların istifade edebileceği yerler bırakmak olduğunu anlattı.
'GEÇMİŞ DÖNEMDE SIKINTILAR ÇEKTİK'
Soylu, tüm zorlukları aşarak köyleri şehirlerle birleştirdiklerini, üniversiteler yaptıklarını, hastanelerde kuyrukların bitirildiğini ve insan onuruna yakışan en güzel hizmetlerin verildiğini anlatarak, şunları söyledi:
"Biz geçmiş dönemde çok büyük sıkıntılar çektik. Bu ülkede hizmet eden başbakanları astılar. Evlatlarımızı birbirlerine düşürdüler. 28 Şubat'lar, darbeler oldu. İnsanların kimliklerini, değerlerini fişlediler. Bu ülkede birçok sıkıntılar çekildi. Gecelik yüzde 8 bin faizlerle insanlar işsiz kaldı. Esnaf dükkanlarını açamaz oldu. Millet büyük bir inanç ve kararlılık ortaya koydu. Memleketimizi anarşiyle, terörle karşı karşıya bırakarak bunu bize kader olarak belletmeye çalıştılar. Bundan ne zaman kurtulacağız diye birbirimize sorduk. Bizi geri götürmeye çalıştılar ama 21. asrın başından itibaren bambaşka bir anlayış ortaya koyduk. Kişi başına gelir 3 bin dolardan 11 bin dolara çıktı. İhracatımız beş kat arttı. Daha fazla artacak. Şükürler olsun bu ülkede insanlarımız yarın ne olacak diye bir endişe duymuyorlar. 15 Temmuz'dan sonra 2017'de ilk çeyrekte yüzde 5 ikinci çeyrekte ABD'ye de Avrupa'ya da kapak olsun yine yüzde 5 büyüdük. 15 Temmuz'u yapanlara da kapak olsun."
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Mahmut 9 sa önce Büyüyen türkiyeküçülen halk 1400 tl bozdur bozdur harca ne refah ne refah büyüyen vergilerzamlar sefalet asgari ücretle gecininde göreyim buyumenizi refahınızi Doğrusu 11 sa önce Tamam o zaman asgariücret 3000 olsun.. 1750 tl sadece kira olur... sen herhalde enflasyon nedir bilmiyorsun. .. DENİZ GEZMİŞ11 sa önce AMARİKA değil.Sığır AMERİKA DENİZ GEZMİŞ11 sa önce E kardeşim var da vermiyorlar mı?ben asgri ücretliyim.2 sene önce 880 tl alıyoduk.şükür şükür Yakup12 sa önce Sözüm ona binbeşyüz asgari ûcretle çalışıp geçim sıkıntısından dem vuran degerli akit okurları, matematik bilginizle bir hesap yaptınız mı? Binbeşyüz lirayi bir kişi haftada 6 gün , günlük 8 saat çalışmış olsa bir saati 7,21 tlye gelir bu gelire razı olan kişiler acaba kendilerini çalışıyor mu sanıyorlar ? Herşeyi devletten bekler gibi halleri var. Pazar yerinde limon satsa bu paradan daha fazlasını kazanır. Biraz çalışmak gereli rahat bir yaşam arzulıyan iyi şekilde terlemeli ki sonra sefasını sürebilsin. Dünyanın hiç bir yerinde bu şekil çalışıp raha bir geçim yapılamaz . Biraz silkelenmeliyiz çalışma ahlakımızı gözden geçirmeliyiz.Binbeşyüz liraya çalışanlarımızın iş verenlerine bir mikrofon uzatılsa da sorulsa bakalım çalışma verimliliği nerelerde acaba .Sayın bakanımıza böylebir teklifi çok ayıp buluyorum. Bakanımız gibi,günlük 4-5 saat istirahatin haricini çalışsın görecelerdir ki kaç binbeşyüzler kazanacaklardır. alaettin 12 sa önce Avrupa için birşey ifade etmez buraya gelince konuşuyorlar dönünce belkide biz alay ediyoruz derlerkuranda bunları tanıtır böyle yaptıkları anlatılırkısaca eşek hoşaftanne anlarbize gelinceküçük büyüyoruz ince incebakmak lazım buğdayapirinceçiftçi oluyormuş kalıyormuşgör agam Alii12 sa önce Merakımdan soruyorum hakkaten müthiş bişey mi böyle laflar edilmesi? Neye yarıyor kuru laf? gavurdagli13 sa önce 15 temmuzu yapanlarin planlayanlarin kumpasi hainligi kuranlarin soyu;sopu zurriyeti kurusun insallah. O. Cocuklari hain oglu hainler. Ne kadar yuva ya ates saldilar. insanlari;ekmeginden;asindan;ettiler. Kacan;kacti. Yakalananlarda ceksin;cezasini. Ama ibadet kismindaki masumlari Allah rizasi;icin;iyi;ayirt;edin. Yoksa;Rabbimin adaleti daha;cetindir. Beter yapar adama Arif13 sa önce Borcun buyumuyor mu... Seren14 sa önce AMARİKA BİRLEŞİK DEVLETİ DÜNYANIN EN BÜYÜK EN GÜÇLÜ ÜLKESİ