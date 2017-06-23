Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5 terörist...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da katıldığı bir iftar programında, kendisine bilgi geldiğini ve SiirtPervari'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Soylu, şöyle konuştu:

"Hem savunulması zor bir coğrafyadayız hem her türlü musibetin başa bela edilmek istendiği bir coğrafyadayız, ama Cenab-ı Allah biliyor ki, o kadar bereketli, o kadar rahmetli ve o kadar da güzel bir coğrafyadayız.

Biz burada oruçlarımızı açıyoruz, ama evlatlarımız Siirt Pervari'de Herekol dediğimiz bölgede 5 teröristi etkisiz hale getirdiklerini bana söylediler."