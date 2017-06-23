Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5 terörist...
Bakan Soylu, Trabzon'da konuşma yaparken, kendisine bilgi geldiğini ifade ederek, Siirt Pervari'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.23 Haziran 2017 Cuma 23:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da katıldığı bir iftar programında, kendisine bilgi geldiğini ve SiirtPervari'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Soylu, şöyle konuştu:
"Hem savunulması zor bir coğrafyadayız hem her türlü musibetin başa bela edilmek istendiği bir coğrafyadayız, ama Cenab-ı Allah biliyor ki, o kadar bereketli, o kadar rahmetli ve o kadar da güzel bir coğrafyadayız.
Biz burada oruçlarımızı açıyoruz, ama evlatlarımız Siirt Pervari'de Herekol dediğimiz bölgede 5 teröristi etkisiz hale getirdiklerini bana söylediler."