Bakan Soylu ateş püskürdü: Yazıklar olsun!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, Azez’de, Crablus’ta, Marel’de bugün kaymakamımız var, Emniyet Müdürümüz var, bugün jandarma komutanımız var” dedi.

Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli’de partisinin Merkezefendi 2. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Soylu, Suriye’de 2 bin kilometrelik sınırda huzur oluşturduklarını ifade etti.

Azez, Cerablus, Marel’de kaymakamların olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “3,5 milyon Suriyeli bugün Türkiye’dedir ve biz bu millet olarak başımızın üstüne taç ettik. Ama nasıl Cerablus’ta, Marel’de, Azez’de, El-Bab’da, 2 bin kilometrelik sınırda oluşturduğumuz huzur ile biz büyük bir milletiz. Biz onlara benzemeyiz. Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, Azez’de, Crablus’ta, Marel’de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, bugün jandarma komutanımız var ve orada tesis ettiğimiz huzur ile birlikte orada yüz bine yakın insanın tekrar kendi toprakları ile buluşmalarını, o çocukların annelerinin, babalarının, dedelerinin hatıraları ile buluşmasını sağlayan biziz, biz büyük bir milletiz” dedi.

“Acaba bunlar bu memlekete mensup mu”

Konuşmasında daha sonra Türk Tabipler Birliği’nin, Afrin konusundaki açıklamalarına değinen Bakan Soylu, duruma tepki gösterdi. “Acaba bunlar bu memlekete mensup mu?” diye kendilerine sorduklarını kaydeden Soylu şunları söyledi:

“Türkiye’nin anlı şanlı dernekleri, bir şekilde odaları en son Türk Tabipler Birliği bu anlayışı duyduğumuzda, bu anlayışı okuduğumuzda ve hissettiğimizde içimiz içimizi yiyor. ‘Acaba bunlar bu memlekete mensup mu?’ diye soruyoruz. Siyaset, bakanlıklar biter ama bilmenizi isterim ki hayatınızın en önemli ve onurlu işi bu memleketin ve bu milletin mensubu olmaktır ve bu millete dahil olmaktır. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Savaşta barıştayken bir terör örgütü ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve milletini bir tutmak aymazlıktır, ahlaksızlıktır ve cibilliyetsizliktir başka da hiçbir şey değildir.

Ama orada hayır vardır biliyor musunuz? Biz de gelecek nesillere bir ülkeye nasıl ihanet edilir, diye göstermek istediğimizde, bir millet arkasından nasıl hançerlenir diye göstermek istediğimizde gösterebileceğimizin örneklerinde olduğunu bugünlerde hep birlikte yaşıyoruz. Yazıklar olsun bu ülke sizi okuttu. Yazıklar olsun bu millet dişinden tırnağından arttırdı, biriktirdi. Kimisi kara sabanı ile kimisi tarlasında kimisi direksiyonun başında vergi vererek bu okulları imar ettiler, geldiler.

Özgürlüğümüze, hürriyetimize kast ediyorlar, bu coğrafyayı esir etmek istiyorlar. Bu dünyada ortaya koyduğumuz huzur ve istikrar iklimini bitirmek istiyorlar. Ne yapalım, bir terör örgütüne teslim mi olalım? Bütün bunları yaparken PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKPC ile mücadele ediyoruz. Ama bütün bunları yaparken 15 Temmuz’da da bir şekilde bizi bir birimizden ayırmak isteyenlere karşı irademizi apaçık ortaya koyduğumuzun bilinmesini isteriz.”