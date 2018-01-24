Bakan Soylu açıkladı: Önümüzdeki günlerde değişecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi'nde düzenlenen "Trafik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Programda konuşan Soylu, 2018'de trafik ekiplerinin motosiklet sayılarında önemli bir adım atılacağını, bu farkın hissedileceğini kaydetti. Jandarma ekiplerinin üniformalarında değişikliğe gidildiğini anımsatan Soylu, "Polisimizde de esas itibariyle inşallah önümüzdeki günlerde yeni kıyafetler başlayacak. Ama trafik polislerinde daha görünür olmayı sağlayabilecek bir düzenlemeyi arkadaşlarımız hazırlıyor. Yani trafik polisi, hem kıyafetiyle, hem aracıyla, hem teçhizatıyla hem de donanımıyla birlikte bambaşka bir noktada olacak. Yani hiçbir eksiği olmayan, bu konuda en üst seviyede donanımlı hale gelen ve bir politika belgesiyle de hangi istikamette gidebileceğini bilen bir anlayış içerisinde olabileceğini ifade etmek istiyorum" dedi.