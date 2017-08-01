Süleyman Soylu: PKK'ya kimlerin destek verdiğini iyi biliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya kimin destek verdiğini çok iyi bildiklerini söyleyerek, buna karşı gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerin Güney Kore'den oturum almadıklarını silahların da Japonya'dan gelmediğini söyleyen Soylu, Kandil ile hangi ülkelerin irtibatlı olduğunu bildiklerini kaydetti.

Süleyman Soylu, FETÖ'nün darbenin başarılı olması halinde ülkede neler yapılacağına ilişkin bir takım altyapı hazırlıklarının olduğuna ilişkin bilgiler olduğunu söyleyerek, darbe girişiminin arzu edilmiş ve beklenmiş bir çalışma olduğunu kaydetti. 105. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nun açılış töreninde konuşan Soylu,örgütün tek hesabı katmadığı şeyin Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve milletin cesareti ve Erdoğan'ın kararlılığı olduğunu belirtti.

Batı'nın küresel liderliğinin sadece kendi sınırları içine barışı getirdiğini söyleyen Soylu, bu ülkelerin darbeyi tezgahlayan terör örgütünü destekleyen tavırlarından vazgeçmediğini belirtti. Soylu açıklamalarında şunları söyledi:

"İşte referandum sürecinde Avrupa'nın göbeğinde yaşananları hep birlikte gördük. Halen yapılan açıklamaları takip ediyoruz. Gezi sürecinde yaşananları biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesine dair özellikle son 15 yılda atılan bütün adımlarda biz Batı'yı karşımızda bulduk.

"KANDİL İLE KİMİN TEMAS KURMAYA ÇALIŞTIĞINI ÇOK AÇIK VE NET BİLİYORUZ"

Oysa Türkiye'nin söylemi basit ve açıktır. Bu dünyada bu kadar çatışmaya ve drama gerek yoktur. Modern dünya vekalet savaşlarından desteğini çekerse hiçbir devlet el altından veya açıktan, terör örgütlerini desteklemezse, muhatap almazsa, bu yapılarla mücadeleye hız verirse dünya şu anda olduğundan çok daha güzel bir hal alacaktır. Ülkemize hangi ülkelerin çomak sokmak istediğini çok net biliyoruz. Kandil ile kimin temas kurmaya çalıştığını çok açık ve net biliyoruz. Ülkemizin içerisinde yakaladığımız birtakım silahların hangi menşeiden Türkiye'ye nakledildiğini çok iyi biliyoruz. Bütün bunların bilinci içinde biliniz ki tedbirlerimizi de alıyoruz."