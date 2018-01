Bakan sinyal verdi sektör umutlandı

NEVZAT ORBAY Geçtiğimiz yıl, ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan ve vatandaşların cebini rahatlatan beyaz eşya, mobilya ile konut sektörlerinde vergi indirimlerine gidilmişti. Başta konut, gıda, beyaz eşya, mobilya gibi sektörlerde uygulanan ÖTV ve KDV indirimleri olumlu sonuçlar verdi. Piyasa çevreleri, vergi indirimlerinin 2018 yılında da sürmesini istiyor.

HÜKÜMETTEN YEŞİL IŞIK

Piyasaların ‘vergi indirimi sürsün’ çağrısına hükümet kanadından da olumsu sinyal geldi. Önceki gün 2017 yılı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, “Vergi indirimleri konusunda her zaman vatandaş lehine olan imkan bulduğumuzda bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya devam ederiz” açıklaması sektör temsilcilerini umutlandırdı.

Vergilerdeki indirimin etkisiyle fiyatların da düşeceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, uygulama ile hem vatandaşın, hem sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, hem de devletin kazançlı çıkacağını savunuyor.

İNDİRİM KAPSAMI GENİŞLETİLSİN

Beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe geçtiğimiz yıl yapılan vergi indirimlerinin ekonomik canlanmaya etkisinin büyük olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, indirim uygulamasının farklı sektörleri de kapsayarak sürmesi çağrısında bulundu. Palandöken, “Vergi indirimi sonrasında yurt içi satışlar beyaz eşyada yüzde 25, mobilyada yüzde 35, konutta yüzde 8,2 arttı. Satışlardaki bu artışın büyüme oranının yükselmesine etkisi ise oldukça fazla” diye konuştu.

'ET VE SÜT LÜKS DEĞİL'

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, et ve sütte KDV’nin sıfıra indirilmesini önerdi. Et ve sütün temel protein kaynağı olduğunu ve lüks tüketim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ HÜKÜMETTE

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, indirimin sektör açısından önemine işaret ederek, şunları söyledi: “Sektör zaten bazı sıkıntılarla boğuşuyor. Demir fiyatları almış başını gidiyor. Tapu harçlarındaki indirim, rayiç bedellerinin gerçek değerde gösterilmesi anlamında da devlete katma değer sağlıyordu. Sektörün tıkanmaması, daha rahat hareket etmesi anlamında bu düzenlemelerin devam etmesini istiyoruz.”