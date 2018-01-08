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Bakan sayı verdi! 4 bin subay, 6 bin astsubay

Milli Savunma Bakanı Canikli, "2018 yılında toplam bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır" dedi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:07
Bakan sayı verdi! 4 bin subay, 6 bin astsubay

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadırdiye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 12:07
  1. Milli Savunma Bakanı Canikli
  2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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