Bakan Sarıeroğlu'dan KİT'lerle ilgili önemli açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dün saat 10.30'da Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geldi. Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek, kentin sorunları hakkında bilgi alan Sarıeroğlu, çıkışta kısa bir açıklama yaptı. Sarıeroğlu, bakanlık olarak önceliklerinin işsizlikle mücadele ve istihdamın artışı konularında çalışma üretmek olduğunu söyledi.

KAMUDAKİ ENGELLİ MEMUR SAYISI 50 BİN OLACAK

Konuşmasının devamında taşeron işçi sorununu artık gündemden kaldırdıklarını belirten Sarıeoğlu, "Bir milyon kişi artık iş sahibi oldu ve devlet güvencesi altına alındı. AK Parti hükümeti taşeron sorunu tamamen ortadan kaldırdı. Kadro verdiğimiz 1 milyon kişi ile ilgili belli kriterler ve şartlar vardı. Kritere uyan kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler kadroya alındı. Taşeronçalıştırma kurallarına uyulan iş yerlerindeki taşeronların tamamını kadroya aldık. Bundan sonraki hedefimiz,işsizlik oranının daha da aşağılara çekilmesi için gereken adımları atmaktır. İstihdam oranlarını arttırarak, yeni iş alanları yaratıp, insanlarımızı iş sahibi yaparak, işsizlik sorununu da bir şekilde çözmek durumundayız. Ben bakan olduktan hemen sonra 2 bin 500 engelli vatandaşımızın memur olarak atamasını yaptık. Mart ayı ile birlikte 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha memur olarak atamalarını yapacağız. kamudaki engelli memur sayısı 50 bin olacak "diye konuştu. 2019 yılının Türkiye için önemli bir yıl olduğunu belirten Sarıeroğlu, "2019 bugüne kadar savunduğumuz millet ile devletin bütünleşmesini sağlayacak bir milattır. Ülkemiz için oyun oynayanlar, tuzak kurmak isteyenlere ders verilecek bir yıldır."dedi.

TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO İÇİN SINAV TARİHİ

Kadro için başvuranları gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında sınava alınacak. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar incelenerek kesin sonuç açıklanacak.

Güvenlik soruşturmasıyla birlikte tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'da işi başı yapacak.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN KİT AÇIKLAMASI

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna da değinen Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.