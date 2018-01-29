Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Sarıeroğlu'dan KİT'lerle ilgili önemli açıklama!

Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona ermişti. Yüz binlerce taşeronun merakla beklediği başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Diğer yandan taşeronların kadro için sınav tarihleri de belli oldu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:40
Bakan Sarıeroğlu'dan KİT'lerle ilgili önemli açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dün saat 10.30'da Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geldi. Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek, kentin sorunları hakkında bilgi alan Sarıeroğlu, çıkışta kısa bir açıklama yaptı. Sarıeroğlu, bakanlık olarak önceliklerinin işsizlikle mücadele ve istihdamın artışı konularında çalışma üretmek olduğunu söyledi.

KAMUDAKİ ENGELLİ MEMUR SAYISI 50 BİN OLACAK

Konuşmasının devamında taşeron işçi sorununu artık gündemden kaldırdıklarını belirten Sarıeoğlu, "Bir milyon kişi artık iş sahibi oldu ve devlet güvencesi altına alındı. AK Parti hükümeti taşeron sorunu tamamen ortadan kaldırdı. Kadro verdiğimiz 1 milyon kişi ile ilgili belli kriterler ve şartlar vardı. Kritere uyan kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler kadroya alındı. Taşeronçalıştırma kurallarına uyulan iş yerlerindeki taşeronların tamamını kadroya aldık. Bundan sonraki hedefimiz,işsizlik oranının daha da aşağılara çekilmesi için gereken adımları atmaktır. İstihdam oranlarını arttırarak, yeni iş alanları yaratıp, insanlarımızı iş sahibi yaparak, işsizlik sorununu da bir şekilde çözmek durumundayız. Ben bakan olduktan hemen sonra 2 bin 500 engelli vatandaşımızın memur olarak atamasını yaptık. Mart ayı ile birlikte 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha memur olarak atamalarını yapacağız. kamudaki engelli memur sayısı 50 bin olacak "diye konuştu. 2019 yılının Türkiye için önemli bir yıl olduğunu belirten Sarıeroğlu, "2019 bugüne kadar savunduğumuz millet ile devletin bütünleşmesini sağlayacak bir milattır. Ülkemiz için oyun oynayanlar, tuzak kurmak isteyenlere ders verilecek bir yıldır."dedi.

TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO İÇİN SINAV TARİHİ

Kadro için başvuranları gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında sınava alınacak. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar incelenerek kesin sonuç açıklanacak.

Güvenlik soruşturmasıyla birlikte tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'da işi başı yapacak.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN KİT AÇIKLAMASI

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna da değinen Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:40
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı: Erdoğan...
    1. PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı:..
    2. 'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    3. Brent petrolün varili 70,38 dolar..
    4. İçişleri'nden son dakika açıklaması!
    5. Adana'da nesli tükenmekte olan..
    6. Angelina Jolie: Aynı tabloyu görmem..
    7. TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen..
    8. Almanya yeni uyandı! Terör örgütü..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afrin..
    10. Konya’da yaşlı adam, arabasına aldığı..
    11. Süper Lig ekibinden Eto'o bombası!
    12. Borsa haftaya nasıl başladı?
    13. Musk yeni alev silahını tanıttı
    14. Karakola ateş açan hainler öldürüldü
    15. ''ABD ile Türkiye çatışırsa NATO'nun..
    16. Gazze'de sağlık sektöründe felaket..
    17. NATO'nun savaş gemileri demir aldı!
    18. Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri..
    19. Aykut Kocaman izin vermedi Volkan..
    20. Kar ve tipi 26 yerleşim birimine..
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız