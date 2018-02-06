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Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: Yetim aylığı artık kesilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu TBMM’ye gönderilen yeni istihdam paketi ile birlikte gençlerin bundan sonra işe girdikleri zaman yetim aylıklarının kesilmeyeceğini, yeşil pasaportlarının ise iptal olmayacağını açıkladı.

06 Şubat 2018 Salı 16:05
Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: Yetim aylığı artık kesilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldığı '2. Avrasya Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Çalıştayı'nda Meclis'e gönderilen istihdam paketi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

'TEŞVİKLERİ ASGARİ ÜCRET SINIRINDAN ÇIKARIYORUZ'

Sarıeroğlu, "Bu hafta itibariyle Meclis'e gönderilen yeni istihdam paketimizle birlikte yeni bir ivme kazanacağız. 2018 yılında işsizlik oranlarımızın tek haneli rakamlara indirilmesi birinci önceliğimiz. Kadınların, gençlerin, engelli kardeşlerimizin istihdam oranlarını arttırmak temel önceliklerimiz olarak belirlenmiş durumda. İstihdam teşviklerimizde yeni bir modeli uygulamaya koyduk, özel sektör ve STK'lar ile birlikte çalışacağız. Ayrıca istihdam teşviklerinin sürelerini arttırmış durumdayız. Teşvik uygulamalarımızı asgari ücret sınırından çıkarıyoruz. Prime esas kazancın üst limitiyle alakalı olarak sınırı belirlemiş durumdayız.'' dedi.

10 BİN TL'LİK KUPON EĞİTİM

Mesleki eğitimle alakalı olarak da yeni bir formata geçidiğine dikkat çeken Sarıeroğlu, ''Biz sadece koordinasyonu gerçekleştireceğiz, eğitimlerin içeriğinin hazırlanması tamamen iş verenlerimizin hazırlayacağız yeni bir format olacak. Gençler bizim için çok önemli, bu konunda da çok radikal kararlarımızı Meclis'te torba kanuna koyduk. Genç kardeşlerimizin kendi ihtiyaç duyduğu alanda, kendilerinin belirledikleri yerde bir eğitim imkanına kavuşmasını sağlayacağız. 10 bin TL'ye kadar ulaşan bir kupon sistemi ile bize başvuracaklar, istedikleri şekilden eğitim almalarına imkan vermiş olacağız.'' diye konuştu.

YETİM AYLIĞI KESİLMEYECEK, YEŞİL PASAPORT İPTAL EDİLMEYECEK

Yine radikal bir bakış açısıyla gençlerin bundan sonra işe girdikleri zaman yetim aylıkları kesilmeyeceğine de dikkat çeken Sarıeroğlu yeşil pasaportların ise gençlerin işe girmeleri halinde iptal olmayacağını söyledi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:05
  1. Jülide Sarıeroğlu
  2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  3. yetim aylığı

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