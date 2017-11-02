Bakan Sarıeroğlu: Çocuk işçi çalıştıranların...

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 8. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temalı Sempozyum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Downtown Hotel'de düzenlenen sempozyuma çok sayıda kadın davetli katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Sarıeroğlu, kadının temel öncelik konusu olduğunun altını çizerek, 15 yıldır kadının hayatın her alanında rol ve statüsün yükseltilmesi için devrim niteliğinde çalışmalar yapıldığını ifade etti. Bu bağlamda özellikle anayasada yapılan değişikliklere değinen Sarıeroğlu, iş kanunu ve medeni kanun gibi kadın hayatına dokunan ve kadına şiddetle mücadele noktalarında yapılan tüm çalışmaların, kadınların hayatın her alanında aktif şekilde rol almasında katkı sağladığını kaydetti.

"Kadın olmazsa kalkınma olmaz, kadın olmazsa güçlü toplum olmaz" diyen Sarıeroğlu bu çalışmaları daha ileri noktalara götürmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. 2009 yılında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kuruluş aşamalarında yer aldığını belirten Sarıeroğlu, bunu da bir milat olarak değerlendirdiğini ifade etti.

"3 buçuk milyon kadın istihdamı sağlandı"

Türkiye'nin çok önemli süreçleri geride bıraktığını, 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Sarıeroğlu, "Son bir yıl içerisinde bir yandan ülkemizde açılan bu gedikleri gidermeye çalışıp, bir yandan da içeride ve dışarıda terörle mücadelemizi sürdürürken, hızımızı kesmedik ve reformlarımızı da aynı hızla sürdürmeye devam ettik. Bu alanda yaşadığımız süreçlerin aslında çalışma hayatına olumsuz etkilerinin olması bekleniyordu. Ama hükümetimizin kararlı, istikrarlı ve hedeflerinden taviz vermeyen duruşu sayesinde hızlı şekilde ortaya koyduğumuz politikalarımızla en ufak bir sorun dahi yaşamadık. Ortaya koyduğumuz büyüme performansı ortada, AB içinde en çok büyüyen ülke konumundayız. G20 ülkeleri içerisinde en fazla büyüyen 3'üncü ekonomi konumundayız. Bunun yansıması olarak istihdamda da önemli gelişmeler yaşadık. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ortaya konulan milli istihdam seferberliği ile önemli bir performans ortaya konulmuştur. Bu kapsamda 7 milyon 775 bin kişi son 10 sene içerisinde iş gücü piyasamıza girmiş. 6 buçuk milyonluk bir istihdam sağlanmış. Bu istihdamın 3 buçuk milyonunun kadın istihdamı olduğunu görüyoruz. Bu bir AB ülkesinin nüfusu kadar kadın istihdam sağlamış bir Türkiye, alkışlanması gereken bir Türkiye'dir. Son açıklanan TÜİK rakamlarında da önemli gelişmeler var. Kadınların katılımı her geçen gün artıyor. Biz kadınlar için daha fazla alternatifler ve daha iyi istihdam imkanları ortaya koyacağız. Çünkü kadın çalışırsa Türkiye'nin daha hızlı, güçlü ve geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Önümüzü açan bir lidere sahibiz"

2023 yılı için yüzde 41 kadın iş gücüne katılım oranına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Sarıeroğlu, bakanlık olarak hazırladıkları eylem planında temel önceliği kadınlar, gençler ve engellilere verdiklerini söyledi.

"Geleceğin meslekleriyle değişim sürecine sokarak, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kadınlarımızı donatacağız ve onları iş hayatına girmeye hazır hale getireceğiz" diyen Sarıeroğlu, 2002-2017 yılları arasında toplam 2 milyon 451 bin kişinin katıldığı programları düzenlediklerini hatırlatarak, analık ve çalışma hakkı ile ilgili yasal düzenlemelerin de hayata geçirildiğini ekledi. Sarıeroğlu, "Kamuda çalışan ve doğum yaptıktan sonra kısmi zamanlı çalışma imkanı getiren ikincil düzenlemeleri Başbakanlığa gönderdik, çok yakın zamanda o da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek" diye konuştu.

Tüm bu çalışmalar kapsamında tüm STK'ların deneyimlerinin, birikimlerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, konuşmasına şu şeklide devam etti:

"Kadın dayanışması ile kadınlarımızın önündeki bütün engelleri kaldırıp, daha aktif olmalarına destek vereceğiz. Bu konuda önümüzü açan bir lidere sahibiz. Cumhurbaşkanımız siyasette ve toplumun her alanında kadınların gücüne inanan bir lider. Bu anlamda onun azmine kararlılığına uyum sağlayacak ve destek vereceğiz. Bakanlığımın şuanda gündemi mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan çocuklarımız. Türkiye çocuk işçiliği ile mücadelede de başarı hikayesi yazmış bir ülke. 2006 yılında örnek ülke seçildi ama bu alanda en ufak bir tavizimiz olmayacak, çocuğunu çalıştıran kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağımızı da vurgulamak istiyorum. Çocuğun yeri tarla, iş yeri değil okuldur. İllerde müfettişlerimiz tarla tarla geziyorlar. Bu konuda görevimizin başındayız. Çocukluklarımızı bu yaşadığımız zihinsel dönüşüm süreçlerine güçlü şekilde hazırlayacağız."

"Kadınların erkeklerle eşit oranda temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz"

Programda konuşan Bakan Kaya ise, son 15 yılda AK Parti iktidarları döneminde kadınların toplumsal statülerinin güçlendirilmesi konusunda gelinen noktanın çok önemli olduğunu belirterek, "2002'de yüzde 4.4 olan kadın milletvekili oranı bugün yüzde 14.7'ye yükseldi. Bu hala istediğimiz bir oran da değil. Biz kadınların erkeklerle eşit oranda temsil edilesi gerektiğine inanıyoruz, bu konuda da her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bir toplum eğer beşeri sermayesinin yarısı olan kadınlardan istifade etmiyorsa milli bir kayıp içerisindedir. Biz bu anlamda son 15 yılda çok önemli adımlar attık" dedi.

Ekonomide 2023 hedeflerine ulaşmak için kadınların ekonomiye daha fazla sokulması gerektiğini vurgulayan Kaya, bu kapsamda Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesini hayata geçirdiklerini ve çalışan kadınlara Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi ile kreş desteği sunulduğunu söyledi. Kaya, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de 300 Organize Sanayi Bölgesinde 300 kreş açılmasını sağlayacağız, çalışmalarımız başladı" ifadelerini kullandı.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadının her zaman siyasette önünü açmış bir lider olduğunu anımsatarak, "Kadın emeğine bu kadar saygı gösteren bir lidere sahip olduğumuz için de ben kendimi şanslı sayıyorum. Eminim Cumhurbaşkanımızın desteği ile önümüzdeki seçimlerde kadın sayısı artacak. Ayırca biz kadın yararına olmayacak hiçbir metnin altına imza atmayız" diye konuştu.

AA