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Bakan Recep Akdağ: Aslında bu olay, hepimize ders olmalıdı

Sağlık Bakanı Akdağ, Sakarya’da geçtiğimiz günlerde bebeği ile birlikte öldürülen Suriyeli genç kadın cinayetine dair açıklama yaptı. Bakan Akdağ, "Sakarya’da yakın bir zamanda meydana gelen olay, gerçekten yüreğimizi burkmuştur. Aslında bu olay, hepimize ders olmalıdır" dedi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:52
Bakan Recep Akdağ: Aslında bu olay, hepimize ders olmalıdı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sakarya’da geçtiğimiz günlerde bebeği ile birlikte öldürülen Suriyeli genç kadın cinayetine dair açıklama yaptı. Bakan Akdağ, "Sakarya’da yakın bir zamanda meydana gelen olay, gerçekten yüreğimizi burkmuştur. Aslında bu olay, hepimize ders olmalıdır" dedi.

Eskişehir’e bir takım temaslarda bulunmak üzere gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Sakarya’da 10 aylık bebeği ile birlikte öldürülen Suriyeli kadın cinayetiyle ilgili konuştu. Eskişehir’de İl Sağlık Değerlendirme Toplatısı’nın ardından konuşan Bakan Akdağ, "Bir üzüntümü de dile getirmem gerekir. 80 milyon insanımız, 3 milyon Suriyeli kardeşimize onların nasıl inandıklarına, nasıl yaşadıklarına, mezheplerine, ırklarına, etnik kimliklerine bakmaksızın kucakladılar. Senelerdir bu mağdur edilmiş insanlara Türkiye’de hizmet veriyoruz. Ancak Sakarya’da yakın bir zamanda meydana gelen olay, gerçekten yüreğimizi burkmuştur. Aslında bu olay, hepimize ders olmalıdır. Biz Türk milleti olarak tarih boyunca, ihtiyaç duyan hiç kimseye sırtımızı dönmedik. Bizi büyük millet yapan budur. Türk Milletinin en büyük hasretlerinden birisi misafirperverliktir. Bizim bir tas çorbamız varsa, bunu komşumuzla, fakirle, fukarayla, yoksulla paylaşmasını bilen ve bununla iftihar eden bir ülkeyiz. Ama son zamanlarda birilerinin Türkiye’deki misafir Suriyelilere ya da diğer ülkelerden gelenlere karşı, provokatif söylemleri eylemlerle meseleyi nerelere taşıyabileceği de ortaya çıkmıştır. Hamile bir kadın, 10 aylık bir bebeği ile beraber katledilmiştir. Bundan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Evet Türk adaleti bu işi yapanların yakasına yapıştı. Ancak bütün toplum olarak bu konuda duyarlılığımızı korumalıyız. İçişleri Bakanımız da açıkladılar biliyorsunuz, Suriyeli misafirler arasındaki suç işleme oranı, normal nüfusun suç işleme oranının üzerinde falan değil. Dolayısıyla bu hususta bütün toplumu bir kere daha hassas olmaya ve dayanışmaya çağırıyorum. Kim provakasyon yoluyla bu misafirlerimize karşı tavır koymaya çalışıyorsa, biz milletçe buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:52
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Eskişehir
  4. Sakarya
  5. Akdağ
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