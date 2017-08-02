Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması!

Etliekmek ve siyah havucun coğrafi işaret tescil belgesi törenine katılmak üzere Konya’ya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya Organize Sanayi Bölgesini de ziyaret etti. Yerli otomobil konusunun gündem olduğu ziyarette, Konya Valisi Yakup Canbolat, Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu’nu Bakan Özlü’ye sundu.

Özlü: “Raporu bizzat kendim okuyacağım”

Rapor için Konya’ya teşekkür eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bu yıl sonuna kadar ortak girişim grubu ya da girişimci adayını belirleyerek, bir protokol imzalamayı hedeflediklerini söyleyen Özlü, “İnşallah yıl sonuna kadar bunun ismini koyacağız. Ben Konya’nın bir sanayi şehri olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla böyle bir talepte bulunmak Konya’nın hakkıdır ve yapar da. Tabii bu süreç aşama aşama gidecek. İlk aşama ana yüklenicinin belirlenmesi, akabinde tasarım fazı olacak yaklaşık iki yıl. Ondan sonra üretim fazı olacak. Dolayısıyla yer seçimi ya da il seçimi üretim üssü oluşturma noktasında biraz vaktimiz var. Ben Sayın Sanayi Odası Başkanımızın sunduğu raporu bizzat kendim okuyacağım, çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum, inşallah hayırlı uğurlu olur” şeklinde konuştu.

Altunyaldız: “Konya, bu konuda istekli”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, yerli otomobil konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerinin altını çizerek, “Türkiye bu işi yapacak” dedi. Konya’nın kısa bir dönem içinde denizle olan bağlantısının da güçleneceğini ifade eden Altunyaldız, “Konya’mız yakın süre içerisinde liman şehrinin sahip olduğu rekabet avantajlarını da yakalamış olacak. Ayrıca Konya’da bir ekosistem var. Konya sanayisinin, otomotiv endüstrimizin geldiği nokta çok önemli. Öte yandan odalarımızın hazırlattığı rapor, Konya’nın yerli otomobil yatırımı konusundaki istekliliğini ve sanayi alt yapısıyla bunu yapabileceğini ortaya koyuyor” dedi.

Kütükcü: “Konya, yerli otomobil yatırımına hazır”

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, Konya sanayisi ve yerli otomobil konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kütükcü, yerli otomobil konusunun uzun süredir Konya’nın gündeminde olduğunu, Sanayi Odası olarak 2010 yılından bu yana uluslararası konferanslar düzenleyerek sektörün ilerlemesine katkıda bulunduklarını söyledi. 2018 yılında “Montaj Sanayinden Yerli Markaya” temasıyla beşincisi yapılacak Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözümü İçin Kümelenme-OSEG Konferansına Bakan Özlü’yü de davet eden Kütükcü, Konya olarak yerli otomobil yatırımı konusunda son derece istekli olduklarının ve şehrin tüm dinamiklerinin buna hazır olduğunun altını çizdi. Bakan Özlü’ye Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu ile ilgili bilgi de veren Kütükcü, raporun tamamen bağımsız ve uluslararası bir kuruluşa hazırlatıldığını, bir yatırımcının tüm sorularının cevabını bu raporda bulabileceğini bildirdi. Bakan Özlü’ye ayrıca KSO tarafından 2010 yılından bu yana iki yılda bir yapılan OSEG-Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözümü İçin Kümelenme Konferanslarının raporu da sunuldu.