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Bakan Özlü yabancı bakanlarla görüştü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında geldiği kentte, farklı ülkelerin bakanları ile görüşmelerde bulundu.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:14
Bakan Özlü yabancı bakanlarla görüştü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu yıl ana teması enerji olan 86. İEF’in açılış toplantısına ve Türkiye-Rusya İş Forumu programına katıldı. Toplantıların ardından farklı ülkelerin bakanları ile görüşmelerde bulunan Bakan Özlü; Sri Lanka Uluslararası Ticaret Bakanı Sujeewa Senasinghe, Myanmar Ticaret Bakanı Dr. Than Myint ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüşme yaptı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:14
  1. Türkiye
  2. İzmir
  3. Rusya
  4. KKTC
  5. Myanmar
  6. Ulus
  7. Sri Lanka
  8. Sunat Atun
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