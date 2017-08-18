Bakan Özlü yabancı bakanlarla görüştü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu yıl ana teması enerji olan 86. İEF’in açılış toplantısına ve Türkiye-Rusya İş Forumu programına katıldı. Toplantıların ardından farklı ülkelerin bakanları ile görüşmelerde bulunan Bakan Özlü; Sri Lanka Uluslararası Ticaret Bakanı Sujeewa Senasinghe, Myanmar Ticaret Bakanı Dr. Than Myint ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüşme yaptı.