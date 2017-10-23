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Bakan Özlü: Türkiye'nin ilk model fabrikası Ankara'da kurulacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Türkiye'nin ilk model fabrikasına, Ankara I. Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliği yapacak" dedi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:47
Bakan Özlü: Türkiye'nin ilk model fabrikası Ankara'da kurulacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Ankara Model Fabrikası İşbirliği İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik iş birliğiyle yürtülen Model Fabrika Projesi'ne Ankara Sanayi Odasının (ASO) uygulama ortağı olarak katılmasıyla Türkiye'nin ilk model fabrikasının kurulacağını ifade etti.

Özlü, Türkiye'nin ilk model fabrikasına, Ankara I. Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliği yapacağını belirterek, "Model fabrika, işletmelerimizin yeni sanayi devrimine geçişinde önemli role sahip olacak." dedi.

"Ankara, sanayideki dönüşümün de başkenti olacak"

Model fabrikanın Türkiye'de kurulacak ilk uygulamalı yetkinlik ve dönüşüm merkezi olması itibarıyla ülke sanayisinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Özlü, sanayinin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesinin de önünün açılacağını söyledi.

Özlü, model fabrikaların, 4. Sanayi Devrimi'nin öngördüğü dijital dönüşümü gerçekleştirmenin önemli aracı olacağını vurgulayarak, kamu kurumlarının, sanayi ve ticaret odalarının, organize sanayi bölgelerinin, üniversitelerin ve özel sektör kuruluşlarının iş birliği yapmasının gerektiğini aktardı.

Özlü, "Başkentimiz Ankara, verimliliğin ve sanayideki dönüşümün de başkenti olacak." ifadesini kullandı.

Model fabrika, sanayicimize ve KOBİ'lerimize müthiş bir fırsat olacak"

Özdebir, Türkiye'nin cari açık ve işsizlik gibi sorunlarının temelinde teknoloji yetersizliğinin ve verimsizliğin yattığını vurgulayarak, "OECD, büyük işletmelerle KOBİ'ler arasındaki verimlilik farkının 1,8 kat olduğunu söylemekte. TÜİK verilerine göre bizde bu oran 5,1, yani bir KOBİ bir büyük işletmeden beş misli daha verimsiz çalışıyor. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99,8'i KOBİ olduğuna göre çok ciddi bir verimlilik sorunumuz olduğu meydanda. Bakanlığımızın öngörüsü ile Türkiye'deki verimliliği artırmak açısından böyle bir çalışmanın yapılmış olduğunu duyar duymaz içerisine katıldık." dedi.

Söz konusu projenin ilerleyen dönemde sanayicilere yol göstereceğini vurgulayan Özdebir, "Sanayiciler ve KOBİ'ler açısından müthiş bir fırsat. Görerek, uygulayarak ve yaşayarak öğrenmenin yolunu açmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:47
  1. Ankara Model Fabrikası
  2. ASO
  3. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi
  4. Faruk Özlü
  5. Nurettin Özdebir
  6. Anadolu Ajansı
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