Bakan Özlü, Düzce’nin istihdam rakamlarını açıkladı

Düzce’de aktif çalışan sayısının 95 bin 598 iken, 2017 yılında bu rakamın 102 bin 822’ye çıktığını ifade eden Bakan Özlü, "Yani son bir yılda Düzce’de 7 bin 224 kişi yeni iş sahibi oldu. Yerli yatırımcılarla birlikte özellikle dünya markası firmaların da Düzce’yi tercih ederek burada yatırım yapmaları istihdamın artmasına sebep oldu. Yine bu yıl içerisinde bakanlığımıza bağlı KOSGEB tarafından verilen 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sayesinde ilde 2100 işletmeye 55 milyon tl’lik bir nakit destek sağlanmış ve bu sayede birçok esnaf hem iş yerlerini büyütmüş hem de istihdam artışına sebep olmuştur" dedi.