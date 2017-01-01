Bakan Özhaseki: 'Yılda 500 bin konutu değiştireceğiz'

Çevre ve Şehircilik BakanıMehmet Özhaseki, Büyükçekmece’deki fuar merkezinde düzenlenen ‘ISK-SODEX İstanbul 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım ve Benzeri Sistemler’ fuarının açılış töreninde konuştu.

Yasalar çıktıktan sonra yılda yaklaşık 500 bin konutu değiştireceklerini açıklayan Bakan Özhaseki, “Son yüzyıl içerisinde bu ülkede 6 ve üzerindeki şiddete deprem sayısı 56, can kaybımız 83 bin, cebimizden çıkan hasar bedeli 100 milyar dolar civarında peki o zaman yenilenmeye ihtiyacımız yok mu? Değişime, dönüşüme ihtiyacımız yok mu? Bunları yapmak zorunda değil miyiz? Bir an önce yapmalıyız. Depremler geldiğinde, evlerimizi, işyerlerimizi salladığında hiçbir zarar vermeden ninni söyleyen bir anne rahatlığı içerisinde o depremleri karşılamalıyız.

Bunu yapacak gücümüz ve kabiliyetimiz var. Bunun programlarını yapıyoruz. Yasalar çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştireceğiz. Tabi bunu yaparken de dikkat edeceğimiz şeyler var. Sıradan yüksek katlı yoğunluğun verildiği, sosyal donatı hiç düşünülmemiş rastgele konutlar değil akıllı evler konseptinde, enerjisini kendi üretebilen yeşil evler diye tarif ettiğimiz ve bu kapsama giren birçok özelliği de taşıyacak evler yapacağız ve bu evleri de mahalle konsepti içerisinde çözeceğiz ki yaptıktan bir müddet sonra ‘oldu mu buralar yahu hadi yıkalım’ demeyelim. Baştan mükemmel bir tarz içerisinde geliştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Dönüşüm yapacak belediye başkanlarına sıfır faizle para vereceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar yasalarının yeniden gözden geçirileceğini kaydetti. Bakan Özhaseki, dönüşüm yapacak belediye başkanlarına sıfır faizle para vereceklerini belirterek, şöyle konuştu: “Bu meclis çalışma takvimi içerisinde, 1-2 ay içerisinde Bakanlığımızın bir yasası meclise gelecek ve çokça tartışacağız. İmar yasalarını gözden geçiriyoruz. Tartışacağız. Çok dertli olduğumuz konular var. Yapı denetim meselesini gözden geçirdik ona başka bir standart geliştirdik onu da tartışacağız. Sonrasında Şehircilik Şurası düzenledik 100’den fazla prensip kararı alındı. Her birini tek tek not ettik. Önümüzdeki günlerde hem yasalar hem yönetmelikler içerisinde yer alarak yeni bir alana doğru da bir sevkiyat yapacağız. Biz hazırlığımız kendi açımızdan yapıyoruz. Mesele şunu söyleyebilirim; dönüşüm yapacak belediye başkanlarına sıfır faizle para vereceğiz. Paramız bol mu? Bol. Kayserili’ye para sorulmaz”.

Suriyeli göçmenlere kalıcı konut projesi

Suriyeli göçmenler için kalıcı konut projesinde son durumun sorulması üzerine ise Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

“Afrin operasyonu büyük bir titizlikle devam ediyor. Biz bir işgal kuvveti gibi gidip, uçaklarla her tarafı bombalayıp 5 gün içerisinde her işi bitirmek gücüne sahipken onun dışında büyük bir titizlikle orada yavaş yavaş devam eden sivil halktan kimse zarar görmesin diye çırpınan bir toplumuz. Bu konuda hükümetimizin kararı çok net sivil halka asla bir zarar olmasın ama dışarıdan bir takım güçlerin elinde maşa olmuş eline silah almış, sivil halkı öldürmekten asla kaçınmayan katiller sürüsü de hesabını verecekler. Bu noktada titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde haliyle ortaya çıkacak bir takım ihtiyaçlar olacak. Bu ihtiyaçlar şimdi yavaş yavaş tespit ediliyor. Neler yapılacağı hususu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde biraz netleşince bunu söylemek lazım”.