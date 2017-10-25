Bakan Ömer Çelik AB'nin yaptığı 'ahlaksız teklifi' açıkladı

AB'nin Türkiye'ye tam üyelik yerine ayrıcalıklı ortaklık teklifine tepki gösteren AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Buna ahlaksız teklif diyoruz" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıcalıklı ortaklık teklifinin tartışıldığını hatırlatan muhabirin sorusuna Çelik şu yanıtı verdi:

SİYASİ ORYANTALİZM

"Bahsettiğim gibi Türkiye'nin aday olma statüsünü bir kenara bıraktırıp Türkiye'nin avantajlarından faydalanıp, Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin faydalanması gereken avantajları buzdolabına saklamak ya da depoya kaçırmak şeklinde bir tavırdır. Burada şöyle bir tavır var. Hakikaten tam oturuyor, siyasi ortantalizm dediğim şeye. Avrupa'nın doğusundaki ülkeleri sadece göç konusunda terör konusunda işbirliği yapılacak ülke gibi görüp daha araçsalcı bakıp bu şekilde değerlendirmek. Cumhurbaşkanımız temel bir soru sorardı. Özgürlük demokrasi gibi değerleri savunmak için geçmişte ölümü berabe göze aldık. Peki bu değerleri yaşamak için neden aynı birlikte yer alamıyoruz. Yakın zamanda bir zirvede söylediğim şudur.

AHLAKİ İKİYÜZLÜLÜK

Terörle mücadele söz konusu Türkiye'ye diyorsunuz ki 'en ön sıradan yerinizi ayırdık'. Ama gelin bu değerlerle birlik içinde işbirliği yapalım dediğimizde 'kusura bakmayın rezervasyon dolmuştur' diyorsunuz. Burada ahlaki ikiyüzlülük taşınamaz hale gelmiştir.

İNTİHAR OLUR

Çelik, "Sorunlarını çözemeyen bir Avrupa modelinin alacağı tek kararın Türkiye ile müzakereleri kesmek olması ya da askıya almak olması bir intihar olur." dedi.

Bakan Çelik, "IPA yardımlarını (AB'nin katılım öncesi mali yardımları) kesmek bir şey ifade etmez. Bunun dillendirilmesi de AB'nin kredibilitesini geriye götüren bir şeydir." diye konuştu.

PSİKİYATRİK TAKINTI

Avusturya'da yükselen Türkiye düşmanlığına değinen Çelik, "Avusturya'nın Türkiye'ye karşı takıntısını bir siyasi analiz biçimiyle açıklayamıyorum. Tamamen psikiyatrik bir takıntı haline gelmiş durumdadır." ifadelerini kullandı.