Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan olduğunu televizyondan öğrendi

Kabine değişikliği ile Başbakan Yardımcısı olan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, kararı televizyondan öğrendiğini belirtip, "Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Görev bölümü ile ilgili ayrıntıları henüz bilmiyorum"dedi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:20
Bakan olduğunu televizyondan öğrendi

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yeni kabine değişikliği ardından Başbakan Yardımcısı oldu. Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı olduğunu televizyondan Başbakanın açıklamasını izlerken öğrendiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankarada bulunduğunu belirterek, "Başbakan Yardımcısı olduğumu Sayın Başbakanımız Binali Yıldırımın açıklamasını izlerken öğrendim. Arkadaşlarımla birlikte izliyorduk. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Görev bölümü ile ilgili ayrıntıları henüz bilmiyorum. Hayırlısı olsun dedi"dedi.

Yunanistanın Gümülcine kentinde 26 Şubat 1972'de doğan Çavuşoğlu, ilk öğrenimini Yunanistanda tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Çavuşoğlu daha sonra Bursada avukatlık yaptı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulunan Çavuşoğlu, iyi düzeyde Yunanca ve orta düzeyde İngilizce biliyor.Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babası.


 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:20
  1. Son dakika
  2. son dakika bakan
  3. çavuşoğlu
  4. Bosna
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. Trakya
  8. Ak Parti
  9. İngilizce
  10. Bosna Hersek
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri'de altınları için öldürüp define kuyusuna gömdüler
    1. Kayseri'de altınları için öldürüp..
    2. 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi'nde Türkiye..
    3. Bosna'dan Mescid-i Aksa duyurusu
    4. Kanser hastaları için yeni umut ışığı..
    5. Berlin’de Kudüs’e destek eylemi
    6. Son anketi açıklayıp, CHP ile ittifaka..
    7. Pakistan: Türkiye'yi destekliyoruz
    8. Mücevher tuşlu klavye
    9. Tüfenkci: Daha çok çalışmamız gereken..
    10. Eyüp'te hafriyat kamyonuyla otobüs..
    11. Gazze İsrail'e karşı yürüdü
    12. Öğrenciye destekte İstanbul Ticaret..
    13. 80 milyon yıllık lav sütunları turizme..
    14. Opel’in efsane modeli geri dönüyor
    15. Kabine değişikliğinin ardından dolarda..
    16. Yaşar’dan yeni eğitim yatırımları
    17. Sıra dışı gençlerden geleceğin bilim..
    18. Saadet Partisi'ne o ilkde büyük şok! 3..
    19. Yol kenarında bulundu!
    20. Giresun Üniversitesi akademik başırıda..
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar