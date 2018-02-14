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Bakan Nurettin Canikli-Mattis görüşmesi başladı

Milli Savunma Bakanı Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi, görüşme başladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:42
Bakan Nurettin Canikli-Mattis görüşmesi başladı

Milli Savunma BakanıNurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis'in görüşmesi başladı.

Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı. NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulunan Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yer aldı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Savunma Bakanları Çalışma Yemeği'ne iştirak eden Canikli, ardından çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de bir araya gelen Canikli'nin, programı kapsamında ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi ise TSİ 20.10'da başladı.

Öte yandan Bakan Canikli'nin, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile yapacağı görüşme yarına alındı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:42
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