Bakan Numan Kurtulmuş'tan İİT toplantısında Arakan çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 10. Turizm Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Kurtulmuş, konferans kapsamında Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina tarafından kabul edildi. Kurtulmuş, kabulde Bangladeş hükümetine Myanmar sınırındaki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların istihdamı konusunda ortak çalışma önerisinde bulundu. Arakanlı Müslümanların çalışma hayatına kazandırılması için Türk iş adamlarının da girişimleri olduğunu belirten Kurtulmuş, asgari ücretlerinin yarısı gönüllü Türk iş adamları tarafından karşılanarak Arakanlıların Bangladeş'te üretim faaliyetlerine katılmaları yönünde projeler üretilebileceğini söyledi.

Kurtulmuş, daha sonra Türkiye adına sunum yaparak Bangladeş hükümetine, Arakanlı Müslümanlara gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Bakan Kurtulmuş, "Bangladeş hükümeti sadece bu önemli etkinliğe değil, aynı zamanda evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış ve bu kardeş ülkeye sığınmış yüz binlerce Arakanlı Müslüman'a da ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

Kurtulmuş, konferansın, bölgesel bütünleşme ve sosyoekonomik kalkınma için itici güç olan turizmin potansiyelinin farkına varılması noktasında üye devletler arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren önemli bir adım olduğuna dikkati çekti. Özellikle yoksulluğu azaltmayı hedefleyen, kültürel ve doğal mirasın korunmasını sağlayan sürdürülebilir turizm politikaları üretilmesi konusunda fikir alışverişi yapılmasının önemini vurgulayan Kurtulmuş, dünya nüfusunun yüzde 25'inden fazlasını oluşturan İİT üyesi ülkelerin, gelen turist sayısında yüzde 15'ten az, turizm gelirlerinde ise sadece yüzde 10'luk bir paya sahip olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "İİT ülkeleri küreselleşmeden faydalanma açısından en iyi konumda olan ülkeler arasındadır. Bu ülkelerin zengin tarihleri, kültürleri ve turizm potansiyelleri global bir ekonomide etkin bir rekabet için bölgesel iş birliğine sağlam bir arka plan oluşturmaya hizmet etmektedir. Gelişen turizm sektörü ve yeni coğrafyalardan gelen ziyaretçiler aracılığıyla oluşan bu büyük avantajımızdan faydalanmak için daha çok çalışmalıyız."

Turizmin aynı zamanda bir yumuşak güç aracı olduğuna ve dünya barışına katkıda bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Turizm, özellikle birçok Batı ülkesinde İslamofobi olarak yayılan yabancı düşmanlığına karşı yapmış olduğumuz mücadelede bize yardımcı olmaktadır.

Bu noktada, geçtiğimiz aralık ayında İstanbul'da toplanan İİT Liderleri Zirvesi'nde Doğu Kudüs'ün Filistin'in işgal altındaki başkenti olduğunun tanınması göz ardı edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, İİT ülkeleri arasındaki iş birliği ve birliğin daha fazla desteklenmesi ve genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Bu manada turizm, diplomasinin bir aracı olma özelliğine sahiptir. Türkiye hükümeti adına, Kudüs olayında güçlü bir duruş sergileyen İİT üye ülkelerine tekrar teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu. Bakan Kurtulmuş ayrıca, Gambiya Kültür ve Turizm Bakanı Hamat Bah ve Irak Kültür ve Turizm Bakanı Firyad Revandizi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.