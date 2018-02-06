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Bakan Numan Kurtulmuş'tan İİT toplantısında Arakan çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Bangladeş hükümetine, Arakanlı Müslümanların istihdamının önünün açılması konusunda ortak proje geliştirilmesi önerisini dile getirdi.

06 Şubat 2018 Salı 17:46
Bakan Numan Kurtulmuş'tan İİT toplantısında Arakan çağrısı

 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 10. Turizm Bakanları Konferansı'na  katılmak üzere Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Kurtulmuş, konferans  kapsamında Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina tarafından kabul edildi. Kurtulmuş, kabulde Bangladeş hükümetine Myanmar sınırındaki kamplarda  yaşayan Arakanlı Müslümanların istihdamı konusunda ortak çalışma önerisinde  bulundu.  Arakanlı Müslümanların çalışma hayatına kazandırılması için Türk iş  adamlarının da girişimleri olduğunu belirten Kurtulmuş, asgari ücretlerinin  yarısı gönüllü Türk iş adamları tarafından karşılanarak Arakanlıların  Bangladeş'te üretim faaliyetlerine katılmaları yönünde projeler üretilebileceğini  söyledi.

  Kurtulmuş, daha sonra Türkiye adına sunum yaparak Bangladeş  hükümetine, Arakanlı Müslümanlara gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla teşekkür  etti.  Bakan Kurtulmuş, "Bangladeş hükümeti sadece bu önemli etkinliğe değil,  aynı zamanda evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış ve bu kardeş ülkeye sığınmış  yüz binlerce Arakanlı Müslüman'a da ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

  Kurtulmuş, konferansın, bölgesel bütünleşme ve sosyoekonomik kalkınma  için itici güç olan turizmin potansiyelinin farkına varılması noktasında üye  devletler arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren önemli bir adım olduğuna dikkati  çekti. Özellikle yoksulluğu azaltmayı hedefleyen, kültürel ve doğal mirasın  korunmasını sağlayan sürdürülebilir turizm politikaları üretilmesi konusunda  fikir alışverişi yapılmasının önemini vurgulayan Kurtulmuş, dünya nüfusunun yüzde  25'inden fazlasını oluşturan İİT üyesi ülkelerin,  gelen turist sayısında yüzde  15'ten az, turizm gelirlerinde ise sadece yüzde 10'luk bir paya sahip olduğunu  aktardı.

 Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:  "İİT ülkeleri küreselleşmeden faydalanma açısından en iyi konumda olan  ülkeler arasındadır. Bu ülkelerin zengin tarihleri, kültürleri ve turizm  potansiyelleri global bir ekonomide etkin bir rekabet için bölgesel iş birliğine  sağlam bir arka plan oluşturmaya hizmet etmektedir. Gelişen turizm sektörü ve  yeni coğrafyalardan gelen ziyaretçiler aracılığıyla oluşan bu büyük  avantajımızdan faydalanmak için daha çok çalışmalıyız."

Turizmin aynı zamanda bir yumuşak güç aracı olduğuna ve dünya barışına  katkıda bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Turizm, özellikle birçok Batı  ülkesinde İslamofobi olarak yayılan yabancı düşmanlığına karşı yapmış olduğumuz  mücadelede bize yardımcı olmaktadır.

Bu noktada, geçtiğimiz aralık ayında  İstanbul'da toplanan İİT Liderleri Zirvesi'nde Doğu Kudüs'ün Filistin'in işgal  altındaki başkenti olduğunun tanınması göz ardı edilmemelidir." ifadelerini  kullandı.

 Kurtulmuş, İİT ülkeleri arasındaki iş birliği ve birliğin daha fazla  desteklenmesi ve genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Bu manada turizm,  diplomasinin bir aracı olma özelliğine sahiptir. Türkiye hükümeti adına, Kudüs  olayında güçlü bir duruş sergileyen İİT üye ülkelerine tekrar teşekkür ve  şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.  Bakan Kurtulmuş ayrıca, Gambiya Kültür ve Turizm Bakanı Hamat Bah ve  Irak Kültür ve Turizm Bakanı Firyad Revandizi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:46
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş
  2. Bangladeş

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