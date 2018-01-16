Bakan noktayı koydu: Endişeye gerek yok!

Gazetecilerin, tarımsal kuraklık olabileceği yönündeki endişelere ilişkin sorularını da cevaplandıran Fakıbaba, "Allah'a şükür şu an tarımsal kuraklık seviyesinde değiliz. Biz bu konuda önlemlerimiz alıyoruz." dedi.

Bu konuda sıkıntı yaşanmaması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle GAP ve DAP'ın acil şekilde bitirilmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da bu konuda çok önemli, ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bunların neler olduğunu göreceksiniz. En kısa zamanda açıklanacaktır. Tarım Bakanlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Esas sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı ama yine iki bakanlık el ele vererek, 'bu sorunla nasıl baş edebiliriz' bunun hesaplarını yapıyoruz. Başaracağımıza inanıyorum. İnşallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görülüyor. Biz hem hava tahminlerini takip ederek hem de bakanlık ve hükümet olarak neler yapacağımızı en kısa zamanda bütün basına, halkımıza açıklayacağız. Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda Tarım Bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak, bu konuda endişeye mahal yok."

ÖRNEK KÖY PROJELERİ 2019'DA BİTİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hayata geçirecekleri Örnek Köy Projesi ile tarım ve hayvancılığı kalkındırmayı amaçladıklarını belirterek, "250 köyü kendimiz yapacağız. Proje kapsamında her ilde 3 köy olacak. 250 örnek köyün bitiş tarihini 30 Haziran 2019 olarak veriyoruz." dedi.

Fakıbaba: Örnek Köy Projesi 2019'da bitecek