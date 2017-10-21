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Bakan net konuştu: Her an kapatabiliriz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Gelişmelere göre her an Habur Sınır Kapısı'nı kapatabiliriz ama şu anda açık' dedi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:45
Bakan net konuştu: Her an kapatabiliriz

Bakan Bülent Tüfenkci, son birkaç yıl içinde ülkenin değişik badirelerden geçtiğini, Gezi olaylarıyla başlayan sürecin 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine kadar sürdüğünü belirtti. Bu sürece Türkiye dışında başka bir ülkenin maruz kalması durumunda çok zorlanacağını anlatan Bakan Tüfenkci, esnafın özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminde demokrasinin, devletin ve milletin yanında durduğunu söyledi.

"100 SENE ÖNCEKİ ESNAFLIK YOK"

Son yıllarda özellikle teknolojinin gelişmesiyle ekonomik ve ticari şartların da değiştiğini kaydeden Bakan Tüfenkci, "Artık 100 sene önceki esnaflık yok, 50 sene önceki esnaflık da kalmadı. Şimdi yeni esnaf türleri, yeni esnaf meslekleri, yeni ticaret şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin E-ticaret diye bir ticaret şekli ortaya çıktı" dedi.

"E-TİCARETİN İÇİNDE ESNAF KARDEŞİM DE OLACAK"

Bakanlık olarak e-ticaret platformu konusunda çalışma yaptıklarını aktaran Bülent Tüfenkci, "Ben buradan başkanlarıma, sizlere söylüyorum ve ben genel müdürlerime de bu noktada talimatı verdim. E-ticaretin içinde mutlaka ve mutlaka esnaf kardeşim de olacak, olması gerekiyor. Çünkü ticaretin nüvesi sizlersiniz. O platformlarda olacaksınız, arkadaşlarımız bir platform geliştiriyor, çok cüzi rakamlarla esnaf kardeşim de orada olacak. Dükkanında sattığı ürünleri orada satar ve pazarlar hale getiriyoruz, getireceğiz de" diye konuştu.

"HABUR ŞU ANDA AÇIK"

Bakan Bülent Tüfenkci, toplantıdan sonra gazetecilerin soruları üzerine, Kuzey Irak'ta yapılan referandumun ardından gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin Irak'a açılan sınır kapısının Habur olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, Habur'un durumu ve Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması konusunda, "Ovaköy'le ilgili Irak tarafının çalışmalarını bitirmelerini ve Irak'ın atacağı adımları bekliyoruz. Habur'la ilgili olarak, şu anda kapı açık. Gelişmelere göre her an Habur Sınır Kapısı'nı kapatabiliriz ama şu anda açık" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 14:45
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
  2. Habur Sınır Kapısı
  • ikraikra1 gün önce
    O musluman halk ayaga kalkacak hicret edecek zalime uymayacak o zaman..hz.musa gibi,hz.peygamberimiz sav gibi..zalime riza gostermekte zulumdur..
  • H. KaramanH. Karaman1 gün önce
    Siyaset bilmeyen, coğrafya bilmeyen gelecek öngörüsü gelişmemiş kimseler, hala boş konuşmaya devam ediyorlar. Birilerinin işaretiyle bir yere gelenler, zannetme dinler ki devlet adamiyiz.
  • resuresu1 gün önce
    Habur kapısı kapatırsanız bu âyetın kerim sizede kapsar.هم الذين يقولون لا تنفقوا علی من عند لأول الله حتى ينقضوا ولله خزااءن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. المنافقون 7 bu âyetın anlamı Münafıkler bir birine diyorlar ki Resulullahın yanındakiler yardım etmeyiniz ta dağisinleler göklerin ve yerin hazineleri allaha aittir ancak münafıklar bunu bilmezler. Yöneticiler zalim fasik olabilirler ama halk müsülmandırler. Halkın günahı size ait olacak.
  • TahirTahir1 gün önce
    İhracat fazlası var zaten kapatın da dengelensin
  • UlkucuUlkucu1 gün önce
    Ya konuşmayın. Yada yapınHep boş laf......yalancı çobana döndük. Artık kimse bize inanmiyor
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Sevgili kardeşim ak parti gelmese biz afrikadan geriydik bu doğru, ancak biz henüz bakkalın önündeki parkın kime ait olduğunun KAVGASINI yapıyoruz. Neden açık seçik kime aitse bilinmiyor? Bakkal iki teneke koyuyor aracımız gelecek diyor,ne polis geliyor ne zabıta adam ZORBALIKLA işgal ediyor. Her esnafa ruhsat verirken bu konu ve diğer konular yazılı olarak eline verilse, uymadığı takdirde ruhsatı iptal edileceği yazılsa, ve uymadığı zaman iptal edilse. Bu ne laçkalık, bizde e ticaretten dem vurunca siz uzaydan gelmiş gibi görüyoruz sizi.
  • alkışlanır alkışlanır 1 gün önce
    Kapat kiovaköyaçılsın hemdehemenİÇRAATyap da görelimsizedebuyakışıralkışlarbizden
  • SancarSancar1 gün önce
    "Kapatabiliriz , ama şu anda açık" kapalı olsaydı zaten kapatamazdın.Anlamayız diye birde açıklıyor" şuan açık olduğu için kapatabiliriz. Tarım bakanı et fiyatlarını altına bağladı. Profil seviyesi birşey vardı.
  • AhmetAhmet1 gün önce
    Laflaf herhalde de bu habur bırılerı ıcin cok onemlı
  • YilmazYilmaz1 gün önce
    Anca laf icraat lazim bize

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