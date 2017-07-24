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Bakan Naci Ağbal: Trump'ın başarısızlığı bize yaradı

Maliye Bakanı Ağbal, Trump'ın ekonomi politikalarının başarısızlığının Türkiye'ye yaradığını söyledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:01
Bakan Naci Ağbal: Trump'ın başarısızlığı bize yaradı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisi ve maliye politikası hakkında geniş açıklamalarda bulundu.

TRUMP BAŞARAMADI, BİZ KAZANDIK

“Bizim açımızdan en kritik nokta finansman. Dış konjonktür bizim için 2017’nin bana göre Mart’ından itibaren çok iyi gitmeye başladı. İlk önce bir Trump vakası yaşadık, yani kasımdaki türbülansın aslında bütün gelişmekte olan ülkelerdeki boşluğun esas öncü noktası ABD seçimleriydi. Seçimler sonrası Trump üzerinden müthiş bir beklenti oluşturuldu, ama Mart geldiğinde anlaşıldı ki Trump’ın yeni bir hikâye oluşturma imkânı ve kapasitesi yok, dolayısıyla tekrar ABD Merkez Bankası odak noktası haline geldi” diyen Naci Ağbal, ABD maliye politikaları üzerinden bir genişleyici etki ve buna bağlı olarak hızlı bir faiz artışı beklentisinin hemen hemen kaybolduğunu söyledi. Ağbal, ABD ve AB tarafında parasal genişlemenin yavaşlatılması konusunda daha ihtiyatlı bir tutum sergileneceğini belirterek, bunun Türkiye’nin işine yaracağını vurguladı.

AVRUPA’DAN ÇOK PARA GELECEK

Naci Ağbal konuşmasına şöyle devam etti: “Avrupa Birliği pazarının talebindeki artış veya finansal kırılganlıkların azalması bizi birkaç kanaldan olumlu etkiliyor.  * Bankacılık kanalından, çünkü Avrupa Birliği’ndeki bankaların finansal kırılganlıkların azılmasıyla birlikte, bir de gelişmekte olan piyasalar ilişkin risk iştahının artmasıyla beraber Türkiye’ye AB tarafında daha fazla para gelecek, bunu portföy yatırımlarında zaten son 3-4 ay içerisinde görüyoruz. * AB kanalından Türkiye’ye gelen doğrudan sermaye yatırımlarında güzel rakamlar geliyor. O açıdan dış konjonktürün bize şu anda olumlu yansıdığını söylemek mümkün.” dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:01
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