Bakan Nabi Avcı'nın dayısı yaşamını yitirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın bir süredir tedavi gören dayısı Lütfü Solak yaşamını yitirdi.26 Haziran 2017 Pazartesi 17:09
Bakan Nabi Avcı'nın 89 yaşındaki dayısı, bir süredir tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti.
Cenazenin Bilecik Pazarlar ilçesine bağlı Demirköy Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
Öte yandan cenazeye Bakan Avcı'nın da katılacağı öğrenildi.