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27 Aralık Salı 2016

Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir

Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Nabi Avcı, katıldığı Celaleddin Ökten Ödülleri töreninde "İmam Hatip okulları, özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesidir. İmam hatip okulları bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir" dedi.>

Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
Eklenme: 27 Aralık 2016, 01:14
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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından düzenlenen 'Celaleddin Ökten Ödülleri töreninde konuştu.

Bakan Avcı, İmam Hatip okullarının fikir babalarından ve ilk İmam Hatip okulu müdürü Celalettin Öktem'e rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, "Bildiğiniz gibi İmam Hatip okulları çok ciddi toplumsal ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmıştır. Geçmiş dönemlerde birçok engellemelere rağmen, Celalettin Öktem hoca gibi alim ve fazıl şahsiyetlerin dirayet ve gayretleriyle varlığını koruyan İmam Hatip okulları, Türkiye'nin ihtiyacı münevver bir neslin yetişmesinde büyük rol oynadı. Türkiye'nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında çok mühim bir yeri olan İmam Hatip okullarımız bugün de başka diğer okullarımız gibi güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyorlar." dedi.

İMAM HATİP OKULLARI, ÖZÜNDE MİLLETİN BİLFİİL VE BİZZAT EĞİTİME MÜDAHALESİDİR

ÖNDER gibi birçok sivil toplum kuruluşunun bu okullarda okuyan gençlere daha iyi katkıda bulunduğunu belirten Bakan Avcı, "Bugün de bir numunesini gördüğümüz, öyle güzel programlar vasıtasıyla gençlerimizin sanatla, edebiyatla, kültürle içiçe olmasını sağlıyorlar. Celal hoca İmam hatip okulların bu duruma gelmesinin öncülerinden biri, birincisi belki. İmam Hatip okulları, özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesidir. İmam hatip okulları bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir. Ve dolayısıyla pek çok isimsiz kahramanın da katkılarıyla bugünlere gelmiş bir müesseseden söz ediyoruz." şeklinde konuştu

Kendisinin İmam Hatip mezunu olmadığını bildiren Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama lise yıllarımda Eskişehir'de İmam Hatip okulunda okuyan arkadaşlarım vasıtasıyla bu isimsiz kahramanların bazılarını tanıma şansına kavuştum. Şimdi bu vesileyle onlardan bir tanesini rahmetle anmak istiyorum. Eskişehir'de İmam Hatip yurdunun müdürlüğünü, mütevelliliğini yapan rahmetli Muammer Erdiş ağabeyimizi hürmetle, minnetle, rahmetle anıyorum. Lise talebesiyken bana Süleyman Hayri Bolay'ın 'Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi' isimli o güzel kitabını ve aynı zamanda Epiktetos'un düşüncelerini tanıtan Muammer ağabeyi bu vesileyle ve bunun şahsında pek çok başka şehirlerimizde sadece İmam Hatiplerde okuyan değil, bütün gençlere böyle güzel öncülükler yapan, böyle güzel tavsiyelerde bulunan, onların eğitimlerine maddi, manevi her alanda katkıda bulunan o isimsiz kahramanlara da; ahirete intikal edenleri rahmetle, minnetle, hayatta olanlara da teşekkürlerle, hayırlı ömürler dileklerimle anmak istiyorum.  "

 
EtiketlerNabi AvcıCelalettin Öktemİmam Hatip okullarıİmam Hatip
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