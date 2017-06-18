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Bakan müjdeyi verdi… Serbest hale geliyor!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Nahçıvan'ı çok özel bir  yapıyla ticari anlamda tamamen serbest hale getiriyoruz. Nahçıvan'daki ürünlerin  Türkiye'ye girişi, Türkiye'deki ürünlerin Nahçıvan'a girişiyle ilgili bir yapı  oluşturuyoruz." dedi.

18 Haziran 2017 Pazar 23:55
Bakan müjdeyi verdi… Serbest hale geliyor!

AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Denizli  Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Denizli ve Kars arasında gönül  köprüsü kurmak amacıyla Kars'a gelen Zeybekci'yi, Kars Harakani Havalimanında  Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Faruk  Karaduman, kurum müdürleriyle vatandaşlar karşıladı.

Beraberindekilerle Kars Valiliğine geçen Zeybekci, Valilik Şeref  Defterini imzaladı, Vali Doğan'dan brifing aldı.

Zeybekci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm illeri  ilçeleriyle ziyaret ettiğini ancak Kars'a ilk defa geldiğini söyledi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı ile gönül köprüsü kurmak amacıyla Kars'a  geldiklerini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bugün Kars'a gelirken Ramazanın bereketiyle güzel haberlerle geldik.  Nahçıvan'ı çok özel bir yapıyla ticari anlamda tamamen serbest hale getiriyoruz.  Nahçıvan'daki ürünlerin Türkiye'ye girişi, Türkiye'deki ürünlerin Nahçıvan'a  girişiyle ilgili bir yapı oluşturuyoruz. Bunun teknik altyapısı oluşturuldu. Şu  anda Ekonomi Bakanlığını temsilen orada arkadaşlarımız var, yerleşti. Yani şöyle  söyleyeyim, bir şehir gibi Erzurum, Artvin ile alışveriş yapar gibi bir ortam  hazırlayacağız. Türk lirasıyla alışveriş yapılacak. Yani buradan satılan ürünlere  onlar Türk lirası ödeyecek veya siz aldığınız ürünlere Türk lirası  ödeyeceksiniz."

Sınır ticaretiyle ilgili çalışmalar var

Nahçıvan ile ticaretin Kars'a çok katkı sağlayacağına dikkati çeken  Zeybekci, "İlk etapta Nahçıvan ile Kars arasında 100 milyon dolarlık bir ürünü  sıfır gümrükle girer hale getiriyoruz. Bu ticareti de Karslılar yapacak. İnşallah  bu da ramazan ayında Karslılara hükümetimizin bir müjdesi olsun. Bu ticaret  burada üretimi, lojistiği stoklamayı ve bankacılık anlamında da birçok faaliyeti  de beraberinde getirecek." ifadesini kullandı.

Zeybekci, sınır ticaretiyle ilgili de yakın gelecekte çalışmalarının  olacağını belirterek sınır ticaretlerini yakın zamanda çok aktif hale  getireceklerini dile getirdi.

Darbe teşebbüsü Türkiye'nin büyümesini önleyemedi

Kars-Gürcistan, Van-İran ve Irak ile Suriye olmak üzere buralarda  sınır ticaret merkezlerini çok aktif hale getireceklerini söyleyen Zeybekci,  şunları kaydetti:

"İnşallah bu yıl bitmeden bu sınır ticaretinin canlanıp hayata  geçtiğini göreceğiz. Türkiye ekonomik anlamda 2016 yılında bütün ihanetlere,  işgal girişimlerine, terörün Türkiye'de tırmandırılmasına rağmen, bütün dünyaya  parmak ısırtacak bir ekonomik performans gösterdi. 2016 yılı sonu itibarıyla 15  Temmuz'dan hemen sonra herkes küçülme beklerken faizlerin üç dört katına  çıkacağını beklerken Türkiye toparladı ve elhamdülillah yüzde 2,9 büyüdü.  Türkiye, bütün dünyada ticaret aşağı giderken ihracatını stabil tutmayı başardı.  Yüzde birin altında bir azalma yaşadık ama bu Türkiye'nin geçirdiği badirelere  bakılacak olursa başarılıdır."

Hükümet olarak geçen yıl almaya başladıkları tedbirlerle 2016 yılının  son çeyreğinde başlattıkları ihracat seferberliğini 2017 yılının ilk 5 ayında da  devam ettirdiklerini anlatan Zeybekci, "İhracatımız yüzde 9 seviyesinde arttı.  İlk çeyrekteki büyümede bütün dünyaya parmak ısırtacak şekilde Çin ve  Hindistan'dan sonra dünyada üçüncü olarak bir yüzde 5'lik büyümeyi  gerçekleştirdik. 2017 yılı yeniden büyüme, şahlanış ve ihracat, kalkınma,  istihdam seferberliği yılları olacak." dedi.

Zeybekci, daha sonra iş dünyası temsilcileriyle Valilik Konferans  Salonunda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 23:55
  1. Nahçıvan
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