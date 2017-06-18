Bakan müjdeyi verdi… Serbest hale geliyor!

AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Denizli ve Kars arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla Kars'a gelen Zeybekci'yi, Kars Harakani Havalimanında Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, kurum müdürleriyle vatandaşlar karşıladı.

Beraberindekilerle Kars Valiliğine geçen Zeybekci, Valilik Şeref Defterini imzaladı, Vali Doğan'dan brifing aldı.

Zeybekci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm illeri ilçeleriyle ziyaret ettiğini ancak Kars'a ilk defa geldiğini söyledi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı ile gönül köprüsü kurmak amacıyla Kars'a geldiklerini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bugün Kars'a gelirken Ramazanın bereketiyle güzel haberlerle geldik. Nahçıvan'ı çok özel bir yapıyla ticari anlamda tamamen serbest hale getiriyoruz. Nahçıvan'daki ürünlerin Türkiye'ye girişi, Türkiye'deki ürünlerin Nahçıvan'a girişiyle ilgili bir yapı oluşturuyoruz. Bunun teknik altyapısı oluşturuldu. Şu anda Ekonomi Bakanlığını temsilen orada arkadaşlarımız var, yerleşti. Yani şöyle söyleyeyim, bir şehir gibi Erzurum, Artvin ile alışveriş yapar gibi bir ortam hazırlayacağız. Türk lirasıyla alışveriş yapılacak. Yani buradan satılan ürünlere onlar Türk lirası ödeyecek veya siz aldığınız ürünlere Türk lirası ödeyeceksiniz."

Sınır ticaretiyle ilgili çalışmalar var

Nahçıvan ile ticaretin Kars'a çok katkı sağlayacağına dikkati çeken Zeybekci, "İlk etapta Nahçıvan ile Kars arasında 100 milyon dolarlık bir ürünü sıfır gümrükle girer hale getiriyoruz. Bu ticareti de Karslılar yapacak. İnşallah bu da ramazan ayında Karslılara hükümetimizin bir müjdesi olsun. Bu ticaret burada üretimi, lojistiği stoklamayı ve bankacılık anlamında da birçok faaliyeti de beraberinde getirecek." ifadesini kullandı.

Zeybekci, sınır ticaretiyle ilgili de yakın gelecekte çalışmalarının olacağını belirterek sınır ticaretlerini yakın zamanda çok aktif hale getireceklerini dile getirdi.

Darbe teşebbüsü Türkiye'nin büyümesini önleyemedi

Kars-Gürcistan, Van-İran ve Irak ile Suriye olmak üzere buralarda sınır ticaret merkezlerini çok aktif hale getireceklerini söyleyen Zeybekci, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yıl bitmeden bu sınır ticaretinin canlanıp hayata geçtiğini göreceğiz. Türkiye ekonomik anlamda 2016 yılında bütün ihanetlere, işgal girişimlerine, terörün Türkiye'de tırmandırılmasına rağmen, bütün dünyaya parmak ısırtacak bir ekonomik performans gösterdi. 2016 yılı sonu itibarıyla 15 Temmuz'dan hemen sonra herkes küçülme beklerken faizlerin üç dört katına çıkacağını beklerken Türkiye toparladı ve elhamdülillah yüzde 2,9 büyüdü. Türkiye, bütün dünyada ticaret aşağı giderken ihracatını stabil tutmayı başardı. Yüzde birin altında bir azalma yaşadık ama bu Türkiye'nin geçirdiği badirelere bakılacak olursa başarılıdır."

Hükümet olarak geçen yıl almaya başladıkları tedbirlerle 2016 yılının son çeyreğinde başlattıkları ihracat seferberliğini 2017 yılının ilk 5 ayında da devam ettirdiklerini anlatan Zeybekci, "İhracatımız yüzde 9 seviyesinde arttı. İlk çeyrekteki büyümede bütün dünyaya parmak ısırtacak şekilde Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada üçüncü olarak bir yüzde 5'lik büyümeyi gerçekleştirdik. 2017 yılı yeniden büyüme, şahlanış ve ihracat, kalkınma, istihdam seferberliği yılları olacak." dedi.

Zeybekci, daha sonra iş dünyası temsilcileriyle Valilik Konferans Salonunda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.