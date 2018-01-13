Bakan müjdeyi verdi! Kamuya 5 bin alım...

Aile ve Sosyal Politikalar BakanıFatma Betül Sayan Kaya, Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Partili kadınların fedakarca çalıştığını söyledi.

Salonda bebeğini emziren bir anneden bahseden Kaya, "AK kadın olmak demek sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlumların, tüm mağdurların umudu olduğunu bilmek demektir. Bugün burada Afganistan'ın umudu, Somali'nin umudu, Arakan'ın umudu kadınlarımız var. Savaşın, terörün, kıtlığın boy gösterdiği her yerde kadınlar maalesef en fazla mazlum ve mağdur duruma düşüyor." şeklinde konuştu.

Kaya, mazlum ve mağdur milyonlarca insanın umudu olan kadınların şu anda salonda bulunduğunu dile getirerek, sorumluluklarının farkında olduklarını kaydetti.

2002 yılında iktidara geldikleri andan bu yana ülkede her alanda büyük dönüşüm gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"2002'de sadece kamuda çalışan engelli personel sayısı 5 bindi, peki bugün 52 bini bulmuş durumda. 10 kat artış var. Kamuda işçi statüsünde çalışan engelli kardeşlerimizin sayısı 10 bindi, bugün bu sayı 100 binlerde yani 10 kat artış var. Yeter mi? Daha fazla arttıracağız. 2018 yılı içinde 5 bin engelli kardeşimizi kamuda istihdam edeceğiz. EKPSS sonuçları bundan sonra 4 yıl geçerli olacak. Bugün engellisine bakan, 500 bin aileye aylık bin 84 lira engelli evde bakım yardımı veren bir hükümetiz. 2017'de 5,7 milyar lira engelli evde bakım desteği verdik. 2018'de yapılan zamla birlikte bu meblağ bin 24'ten bin 84'e çıktı. Engellilere de engelli aylığı veriyoruz. Eşini kaybetmiş muhtaç kadınlara da aylık yaklaşık 284 lira aylık veriyoruz. Kadınların da yanındayız. Çocuğunu askere yollamış muhtaç ailelerimize yardımcı oluyoruz. Biz milletimizin yanındayız, her koşulda yanındayız."

Kaya, artık kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına, engellilerine sahip çıkan bir Türkiye bulunduğunu vurgulayarak, bugün kendilerine umudunu bağlamış mazlum coğrafyalara da el uzatan bir Türkiye olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından kongrede Serpil Yılmaz, başkanlık görevine yeniden seçildi.