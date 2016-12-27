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Bakan Müezzinoğlu'ndan çok önemli asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücretin en geç 29 Aralık'ta belli olacağını ve bin 300 TL'nin yeterli olmadığını söyledi.

Bakan Müezzinoğlu'ndan çok önemli asgari ücret açıklaması
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:09
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Asgari Ücret Komisyonu'nun son toplantısı öncesi bin 300 liranın yeterli olmadığını söyledi. Müezzinoğlu, hem işçi hem de işvereni mutlu edecek bir çözüm istediklerini ifade etti. Rakam en geç Perşembe günü belli olacak.

EN GEÇ 29 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Müezzinoğlu, Keşan'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve köy muhtarlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmalarını en geç Perşembe günü bitireceğini ve asgari ücreti açıklayacaklarını aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün için asgari ücret bin 300 lira. Önümüzdeki üç gün sonra ne olacak onu ben de henüz bilmiyorum. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafın da birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz.

"BİN 300 LİRA YETERLİ DEĞİL"

Sabah'ta da yer alan habere göre, istiyoruz ki işçimizin standardı yükselsin, istiyoruz ki işverenimizin de dünyayla rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın bin 300'ü, kapanan iş yerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız."

 
EtiketlerSabahMehmet MüezzinoğluÇal9 AralıkKeşan
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